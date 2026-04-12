¿Quién es el hijo de Ana Bárbara y Reyli Barba?

En el mundo del regional mexicano, pocas historias familiares han llamado tanto la atención como la de Ana Bárbara y Reyli Barba, quienes sorprendieron al público al convertirse en padres sin haber tenido una relación sentimental. De esa decisión, basada en la amistad y el cariño, nació Jerónimo, el hijo que hoy despierta curiosidad entre los seguidores de ambos artistas.

¿Quién es Jerónimo Barba Ugalde?

Jerónimo de Jesús Barba Ugalde llegó al mundo el 21 de diciembre de 2011, en un contexto poco convencional pero lleno de amor. Tanto Ana Bárbara como Reyli han explicado que su decisión de tener un hijo juntos fue completamente consciente y motivada por el profundo vínculo que los une como amigos.

Nació en 2011 como resultado de una decisión basada en la amistad. Mezcalent

En aquel momento, ambos estaban solteros y coincidieron en su deseo de formar una familia, por lo que optaron por hacerlo realidad de una forma distinta a lo tradicional. La noticia generó titulares en su momento, ya que rompía con los esquemas habituales de la vida privada de las celebridades.

Sin embargo, con el paso de los años, esta historia ha sido vista como un ejemplo de nuevas formas de construir familia, donde el respeto, la comunicación y el amor son los pilares principales.

Nació en 2011 como resultado de una decisión basada en la amistad. Mezcalent IG jeronimo_barba

¿Cuántos hermanos tiene Jerónimo Barba?

Jerónimo es el hijo menor de Ana Bárbara, quien ha demostrado ser una madre sumamente dedicada. La llamada 'Reina Grupera' ha formado una familia numerosa que incluye tanto a sus hijos biológicos como a aquellos que ha criado como propios.

Jerónimo crece junto a sus hermanos en Los Ángeles. IG anabarbaramusic

En total, la cantante ejerce un rol materno con cinco jóvenes, consolidando un hogar donde la unión va más allá de los lazos de sangre. A través de sus redes sociales, la intérprete de éxitos como 'Bandido' ha compartido distintos momentos de la vida de Jerónimo, permitiendo a sus fans verlo crecer.

El joven, que actualmente vive en Los Ángeles junto a sus hermanos, ha demostrado tener inclinaciones artísticas, especialmente en la música, una pasión que claramente heredó de sus padres.

En varios videos publicados por Ana Bárbara, Jerónimo aparece cantando o conviviendo con su hermano José María, dejando ver no solo su talento, sino también la cercanía familiar que los caracteriza. Además, se sabe que ha mostrado interés por instrumentos como la batería, lo que refuerza la idea de que podría seguir los pasos de sus padres en el mundo artístico.

¿Cómo es la relación de Jerónimo con Reyli Barba?

Por su parte, Reyli Barba ha hablado en distintas ocasiones sobre su hijo con orgullo y cariño. El cantautor ha destacado que, aunque su relación con Ana Bárbara no fue amorosa, sí existe una conexión muy fuerte basada en la confianza y el respeto mutuo. “Somos familia”, ha afirmado en entrevistas, dejando claro que ambos han priorizado siempre el bienestar de Jerónimo.

Reyli Barba mantiene una relación cercana y orgullosa con su hijo. Mezcalent

La dinámica entre los artistas ha sido clave para ofrecerle al menor un entorno estable. A pesar de sus agendas profesionales, han procurado mantenerse presentes en su vida y fomentar una convivencia sana. Incluso, han coincidido en eventos familiares, demostrando que su relación sigue siendo cordial y cercana.

Ana Bárbara, por su parte, ha enfatizado en diversas entrevistas que su principal objetivo como madre es formar hijos fuertes, independientes y preparados para la vida. Este compromiso se refleja en la relación que mantiene con Jerónimo, a quien suele dedicar mensajes emotivos en fechas especiales, destacando sus cualidades y el orgullo que siente por él.

Jerónimo ha mostrado interés por la música, al igual que sus padres. Mezcalent

Más allá de los rumores o polémicas que ocasionalmente rodean a la familia, lo cierto es que Jerónimo ha crecido en un ambiente donde el amor y el apoyo han sido constantes. Su historia, lejos de ser convencional, representa una nueva forma de entender la paternidad y la maternidad en la actualidad.