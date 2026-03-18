"Es un tipo que miente": Hermano de Ana Bárbara sobre supuesta infidelidad de Ángel Muñoz

En una reciente entrevista, Pancho Ugalde no se guardó nada al referirse a Ángel Muñoz. El también cantante aseguró que desde hace años percibía comportamientos sospechosos en la pareja de su hermana.

Según explicó, siempre consideró que Muñoz mostraba “conductas inadecuadas”, por lo que no le sorprenden las versiones que lo señalan por una presunta infidelidad con la creadora de contenido Adri Toval.

Para Ugalde, la situación actual era previsible: una relación que comenzó en medio de dudas, asegura, estaba destinada a terminar en conflicto.

Un conflicto que viene de años atrás

Las declaraciones del hermano de Ana Bárbara no son recientes en esencia, sino que forman parte de una historia familiar marcada por el distanciamiento.

Ugalde reveló que hace aproximadamente ocho años confrontó directamente a la cantante tras detectar irregularidades en el comportamiento de Muñoz. Sin embargo, lejos de resolver la situación, ese episodio terminó por romper la relación entre ambos.

Ana Bárbara Especial

Desde entonces, los hermanos no mantienen comunicación, lo que evidencia la profundidad del conflicto.

Acusaciones sobre control y división familiar

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la acusación de que Ángel Muñoz habría influido en el alejamiento de la cantante con su familia.

De acuerdo con Pancho Ugalde, la llegada de Muñoz a la vida de la intérprete habría provocado que varias personas cercanas fueran desplazadas, incluidos familiares directos y colaboradores.

Entre los nombres que menciona se encuentra José Emilio Fernández Levy, quien, según Ugalde, fue uno de los primeros en señalar públicamente situaciones conflictivas dentro del entorno familiar.

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También aseguró que otros miembros, como su sobrino Emiliano y su propia madre, María de Lourdes Motta, habrían sido apartados tras cuestionar actitudes del actual esposo de la cantante.

El origen de la polémica: infidelidad y versiones cruzadas

El escándalo creció luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad de Ángel Muñoz. Aunque no hay confirmación oficial, el tema ha generado una ola de especulación mediática.

A esto se suman las declaraciones de Ugalde, quien también afirmó que Muñoz ya mantenía una relación previa cuando comenzó su vínculo con la cantante, lo que, desde su perspectiva, refuerza la idea de un patrón de comportamiento.

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Un mensaje de amor en medio del conflicto

Pese a la dureza de sus declaraciones, Pancho Ugalde también aprovechó para enviar un mensaje conciliador a su hermana.

El cantante expresó que, a pesar de la distancia, sigue sintiendo cariño por Ana Bárbara y lamentó si en algún momento su insistencia pudo haberla lastimado.

Aseguró que la familia continúa presente, aunque sea desde lejos, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación futura, aunque por ahora no parece cercana.

ana barbara

Una historia que sigue creciendo

La polémica en torno a Ana Bárbara, Ángel Muñoz y Pancho Ugalde continúa generando conversación en redes sociales y medios de espectáculos.

Más allá de las acusaciones, el caso refleja una compleja historia familiar donde se mezclan diferencias personales, decisiones sentimentales y un entorno mediático que amplifica cada declaración.

Por ahora, ninguna de las partes involucradas ha dado una respuesta definitiva a los señalamientos más recientes, por lo que el tema sigue abierto y en constante evolución.

AAAT*