Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados; ‘no quiere saber nada’

Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados, luego de la polémica por el estreno de la canción ‘Un vals’, reveló el periodista de espectáculos Jorge Carbajal.

El videoclip del tema reciente de Nodal causó gran debate por la modelo protagonista, identificada como Dagna Mata, de quien usuarios comenzaron a comentar que tenía un fuerte parecido físico con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija, e incluso algunos dijeron que también recordaba a Ángela Aguilar. Eso provocó teorías de que el casting habría sido intencional para generar conversación.

Ante el revuelo, Nodal reaccionó deslindándose de decisiones creativas del videoclip. Diversos medios reportaron que aseguró no tener control total sobre ciertos aspectos de su imagen y del proyecto, mientras que posteriormente el director del video declaró que la elección de la modelo no fue decisión de Nodal, sino parte del proceso de producción.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados, revela periodista

Revelan separación de Nodal y Ángela Aguilar. Especial

Fue en la reciente transmisión del programa de espectáculos ‘En Shock’, en donde Jorge Carbajal aseguró que Nodal y Ángela están separados y detalló que todo comenzó desde el estreno del video de ‘Un vals’.

De acuerdo con el experto en temas de farándula, Ángela y su papá, Pepe Aguilar, se molestaron por el videoclip y toda la polémica en torno a la modelo. Le hicieron saber su sentimiento a Nodal y, ante ello, el cantante subió el mensaje deslindándose de la controversia, asegurando que no era dueño ni de su nombre.

Carbajal explicó que Ángela y Pepe Aguilar discutieron fuertemente con Nodal y, luego de ello, habrían tomado la decisión de separarse.

Ángela no quiere saber nada y sinceramente les voy a decir, Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada”, señaló el periodista.

En esta línea, agregó que Angela estaba muy enojada por ser ‘la burla de todo el mundo’ y, por ello, Pepe salió a defender a su hija.

Hubo gritos, pleitos, mentadas, hubo de todo”.

¿Confirmada la separación?

Revelan separación de Nodal y Ángela Aguilar. Especial

Tras la versión del periodista de la presunta separación de Angela y Nodal, ninguno de los involucrados ha ofrecido una postura al respecto.

Después de la polémica por el videoclip, únicamente Nodal salió a emitir el comunicado en donde dijo no ser dueño más que de su voz. Angela, por su parte, no ha dicho nada y Pepe Aguilar, tampoco.

Cabe destacar que esta nueva declaración se suma a la reciente controversia sobre la boda religiosa de ambos famosos, que se pospuso, según Nodal, por temas de seguridad.

El matrimonio optó por no realizar una celebración grande hasta que las condiciones mejoren.

Hasta ahora, no se ha confirmado una nueva fecha. Es importante aclarar que ya están casados por lo civil desde julio de 2024; lo que se aplazó fue únicamente la ceremonia religiosa que tenían prevista para mayo de 2026.

Las 5 polémicas más fuertes

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado marcado por críticas públicas, timing de su relación y controversias mediáticas. Desde que se casaron en julio de 2024, prácticamente cada paso de la pareja ha generado conversación.

Inicio del romance tras la ruptura con Cazzu

La controversia más grande surgió porque Nodal confirmó su relación con Ángela pocas semanas después de anunciar su separación de Cazzu, madre de su hija Inti. Mucha gente consideró que todo ocurrió demasiado rápido y cuestionó si la relación ya existía antes. Eso colocó a Ángela en el centro de fuertes críticas en redes.

Boda exprés

Después de hacer oficial el noviazgo en junio de 2024, se casaron por lo civil el 24 de julio del mismo año en Morelos. El hecho de pasar del anuncio público al matrimonio en apenas semanas desató comentarios sobre una decisión impulsiva, presión mediática o estrategia de imagen.

Críticas constantes a Ángela

Durante su primer año casados, Ángela declaró que su matrimonio había estado “frente a muchas cámaras”, reconociendo el nivel de presión pública. Desde redes sociales se le ha señalado por supuestamente “separar” a Nodal de relaciones anteriores, y cualquier gesto o publicación suya suele recibir reacciones divididas.

Boda religiosa pospuesta en 2026

La pareja planeaba una ceremonia religiosa en Zacatecas, pero se pospuso por temas de inseguridad. Nodal dijo que preferían esperar hasta que mejorara la situación del país. Aunque el motivo fue serio, en redes también surgieron rumores de crisis matrimonial, lo que aumentó el ruido mediático.

Video de “Un vals” y la modelo parecida a Cazzu

En 2026, el videoclip de Nodal generó polémica porque la modelo elegida fue comparada con Cazzu por miles de usuarios. Algunos dijeron que era una provocación innecesaria y otros pensaron que buscaba generar morbo para promocionar la canción. El tema volvió a salpicar indirectamente a su matrimonio con Ángela.

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