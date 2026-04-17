Natalie Portman, embarazada por tercera vez a los 44 años tras polémico divorcio

La actriz Natalie Portman, de 44 años, está embarazada por tercera vez, a dos años de su polémico divorcio de Benjamin Millepied, quien le fue infiel.

La también directora y productora vuelve a estar en el centro de la conversación pública por el primer hijo que tendrá junto al productor musical francés Tanguy Destable, información confirmada por Voici.

La noticia ha llamado la atención porque llega en un momento importante de su vida personal. Tras su divorcio de Benjamin Millepied en 2024, Portman inició una relación con Destable en 2025, y ahora ambos esperan su primer bebé juntos.

Diversos medios franceses ya habían especulado sobre el embarazo al mencionar que la actriz estaría cerca de los cinco meses de gestación, algo que terminó tomando fuerza con las nuevas apariciones públicas.

Actualmente, la actriz reside temporadas en París, donde comparte tiempo con Destable y sus hijos Aleph y Amalia, de su matrimonio con Millepied.

Cabe mencionar que Tanguy también es padre de dos hijos, Etienne y Vadim, fruto de su relación con la actriz francesa Louise Bourgoin.

Nueva etapa para Natalie Portman tras el polémico divorcio

Natalie Portman, actriz. The Image Direct/The Grosby Group

El divorcio entre Natalie Portman y Benjamin Millepied fue uno de los más comentados en el mundo del espectáculo reciente, no tanto por la separación en sí, sino por todo lo que la rodeó.

La pareja estuvo junta más de una década: se conocieron en el rodaje de Black Swan en 2009, se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos. Durante años proyectaron una imagen muy sólida y discreta, por lo que su ruptura tomó por sorpresa a muchos. Sin embargo, todo comenzó a fracturarse en 2023, cuando empezaron a circular rumores de una crisis en su matrimonio que inicialmente intentaron mantener en privado.

La polémica estalló cuando varios medios reportaron que Millepied habría sido infiel a Portman con una mujer más joven, identificada como la activista Camille Étienne. Estas versiones se reforzaron con fotografías y reportes que sugerían una relación extramarital, lo que generó un fuerte escándalo mediático. La situación fue especialmente delicada porque, según distintas fuentes, Portman habría intentado salvar la relación antes de tomar la decisión definitiva de separarse.

Finalmente, la actriz solicitó el divorcio en 2023 de manera discreta, y el proceso se concretó oficialmente en febrero-marzo de 2024 en Francia, donde residían. A pesar del impacto mediático, ambos optaron por mantener un perfil bajo y no hablar públicamente del tema, lo que aumentó aún más el interés y las especulaciones.

Lo que hizo tan polémico este divorcio fue la combinación de factores: la supuesta infidelidad, la diferencia de edad con la tercera persona involucrada, el contraste con la imagen “ideal” que proyectaban como pareja, y el hecho de que todo se desarrolló entre filtraciones y silencio oficial. Además, muchos seguidores empatizaron con Portman, lo que amplificó la conversación en redes y medios, convirtiéndolo en uno de los rompimientos más comentados de ese año.

La trayectoria de Portman

Natalie Portman, actriz. FlixPix

Natalie Portman ha construido una de las carreras más sólidas de Hollywood al pasar de actriz infantil a figura respetada del cine de autor y comercial. Debutó internacionalmente con Léon: The Professional en 1994, después se volvió mundialmente famosa como Padmé Amidala en la trilogía precuela de Star Wars, y consolidó prestigio con papeles más arriesgados en cintas como Closer, V for Vendetta y Jackie. Su mayor reconocimiento llegó con Black Swan (2010), película por la que ganó el Óscar como Mejor Actriz.

En los últimos años ha combinado grandes franquicias con proyectos más personales. Regresó al universo Marvel en Thor: Love and Thunder, retomando a Jane Foster, mientras también fortalece su faceta como productora mediante su compañía MountainA, enfocada en historias con perspectiva femenina y propuestas de autor. Esa etapa la ha mostrado más selectiva, buscando personajes complejos y colaboraciones con directoras y cineastas independientes.

De cara al futuro, Portman tiene el proyecto Good Sex, comedia romántica para Netflix dirigida por Lena Dunham y programada para inicios de 2027.

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