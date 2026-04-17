The Weeknd en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y que saber de sus conciertos

The Weeknd sin duda ha sido uno de los cantantes que tiene muchos éxitos y es imposible no saberte por lo menos uno y dentro de poco sus fans podrán escuchar estas canciones completamente en vivo en uno de los conciertos que dará el canadiense en México.

Si eres de los afortunados que consiguió un boleto para ver en vivo a The Weeknd en su regreso a México, aquí te contamos todos los detalles de sus próximos shows en el país para que te diviertas desde el inicio.

El cantante comenzará sus conciertos en la Ciudad de México el próximo lunes en el Estadio GNP Seguros. Sebastien Nagy

¿Cuándo y dónde se presentará The Weeknd en México?

El cantante estará de regreso en México el próximo 20, 21 y 22 de abril, fechas que se encuentran totalmente agotadas.

Será en el Estadio GNP el lugar en donde The Weeknd se reúna de nuevo con sus fans, Se espera que todos sus conciertos comiencen a las 9:00 PM.

The Weeknd

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.

The weeknd

También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de AC/DC en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que The Weeknd interprete en sus conciertos.

the weeknd

The Abyss

Wake Me Up

After Hours

Starboy

Heartless

Faith

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire

Kiss Land

Often

Given Up on Me

I Was Never There

The Hills

Baptized in Fear

Open Hearts

Cry for Me

São Paulo

Timeless

RATHER LIE

Creepin'

Niagara Falls

One of the Girls

Stargirl Interlude

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Without a Warning

Reflections Laughing

High for This

House of Balloons

Moth to a Flame

PJG