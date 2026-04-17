The Weeknd en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y que saber de sus conciertos
El cantante canadiense regresará a México y aquí te contamos lo que debes saber si irás a alguno de sus conciertos.
The Weeknd sin duda ha sido uno de los cantantes que tiene muchos éxitos y es imposible no saberte por lo menos uno y dentro de poco sus fans podrán escuchar estas canciones completamente en vivo en uno de los conciertos que dará el canadiense en México.
Si eres de los afortunados que consiguió un boleto para ver en vivo a The Weeknd en su regreso a México, aquí te contamos todos los detalles de sus próximos shows en el país para que te diviertas desde el inicio.
¿Cuándo y dónde se presentará The Weeknd en México?
El cantante estará de regreso en México el próximo 20, 21 y 22 de abril, fechas que se encuentran totalmente agotadas.
Será en el Estadio GNP el lugar en donde The Weeknd se reúna de nuevo con sus fans, Se espera que todos sus conciertos comiencen a las 9:00 PM.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.
También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.
Probable setlist de AC/DC en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que The Weeknd interprete en sus conciertos.
- The Abyss
- Wake Me Up
- After Hours
- Starboy
- Heartless
- Faith
- Take My Breath
- Sacrifice
- How Do I Make You Love Me?
- Can't Feel My Face
- Lost in the Fire
- Kiss Land
- Often
- Given Up on Me
- I Was Never There
- The Hills
- Baptized in Fear
- Open Hearts
- Cry for Me
- São Paulo
- Timeless
- RATHER LIE
- Creepin'
- Niagara Falls
- One of the Girls
- Stargirl Interlude
- Out of Time
- I Feel It Coming
- Die for You
- Is There Someone Else?
- Wicked Games
- Call Out My Name
- The Morning
- Save Your Tears
- Less Than Zero
- Blinding Lights
- Without a Warning
- Reflections Laughing
- High for This
- House of Balloons
- Moth to a Flame
PJG