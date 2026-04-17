Gael García y Paulina Dávila encabezan  serie que desafía los estereotipos sobre la discapacidad

Si bien las series que se hacen hoy en día para streaming o televisión cuentan historias que reflejan la realidad que se vive, muchas también, y sin planearlo, tienen un fuerte mensaje social que plasman una realidad que pocas veces se ve.

De acuerdo con el INEGI, en México viven 20 millones de personas con discapacidad y, de ese número, 11 millones son mujeres. María José Cano, el personaje al que Paulina Dávila da vida en la serie Santita, es una de ellas, y también es una de las ocho de cada 10 mujeres en el país con discapacidad que sufren violencia, sobre todo sexual.

“Creo que es importante no sólo hablar de discapacidad, sino hacer conciencia y entender el contexto de la discapacidad en México, o sea más de 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Hay tanto que aprender, tanto camino por recorrer y tanta discriminación, como decía Gael hace un rato, las mujeres con discapacidad son más propensas a tener violencia sexual o violencia de género.

Es mucho lo que hay por aprender y creo que es trabajo de todos. Pienso que la serie abre el espacio para tener estas conversaciones, para por lo menos quienes no han tenido ninguna relación con la discapacidad, pues se le abre una puerta a hacerse preguntas, y creo que es trabajo de todos involucrarnos, exigir que haya mejores condiciones para las personas con discapacidad”, compartió Paulina en entrevista con Excélsior

La conciencia de la actriz no llegó de la nada, para darle vida a María José, Santita, Paulina tuvo que vivir en carne propia la discapacidad de su personaje, conociendo como es el día a día de una persona con discapacidad, dejando de usar sus piernas en el rodaje, aprendiendo a utilizar una silla de ruedas y manejando un vehículo adaptado para mantenerse independiente. Todo dentro de una historia en la que una mujer tiene que afrontar sus propias decisiones

“Creo que la vida, por lo menos de Santita, definitivamente sí está marcada por esta discapacidad que adquiere y más allá de que sea importante en términos de lo romántico, no creo que sí es algo que determina su forma de habitar el mundo. Definitivamente no es lo único que la define porque es un personaje sumamente complejo, contradictorio. Es una mujer que fue importante para nosotros no meterla dentro de ningún estereotipo y que su discapacidad no fuera como un punto que la define únicamente.

Paulina Dávila, en Santita. Cortesía Netflix

“Es una mujer que tiene muchas caras y una de esas caras es su vida amorosa, que de alguna forma es tan desencontrada como por las decisiones que ella toma y por sus limitaciones emocionales que realmente a la hora de pues encontrarse o desencontrarse con su amor, Alejandro, y que vive este amor como desde un lugar como de los sueños, es como un amor que es difícil concretar y un poco como que nunca encasillar a Santita, creo que es muy importante para ella y para nosotros”, agregó Paulina.

Pero en esta historia escrita por Luis Cámara y Gabrielle Galanter, Alejandro, a quien Gael García interpreta, también lucha con su propia existencia en donde una enfermedad de la que aún no hay cura va consumiendo su vida de forma paulatina, mientras que él trata de aferrarse a ella y vivirla a su manera.

“En realidad cualquier afectación a la salud, lo primero que te impacta es en torno al contexto que te rodea. O sea, es muy distinto si estás en una situación de pobreza, si tienes los recursos, si estás en enfermándote en Canadá o en Arabia Saudita, o sea, es bien distinta a la forma en que se manifiesta. De hecho, se han hecho un montón de ficciones en torno a lo que es, por ejemplo, enfermarse en Estados Unidos. Esto es casi como si la enfermedad fuese algo que tú provocaste, algo con lo peor que pudiste haber hecho, ¿no? O sea, te destruye absolutamente todo, no existe una red de contención.

Creo que lo que más define a cómo reaccionan los personajes ante una enfermedad o discapacidad es el entorno, y ambos son de entornos amorosos, tuvieron en un momento importante, quizás de los más fundamentales de su vida, un amor increíblemente profundo y trascendental, que si me lo imagino, el mejor de los amores, el más genuino, el más bonito, el más elemental y el que por la vida misma, por cómo te lleva, decidiste no llevarlo a cabo, no pensando que existía quizás algo mejor después o algo te impidió ese recorrido”, compartió Gael en la entrevista.

Gael García y Paulina Dávila en Santita. Cortesía Netflix

Tras un accidente automovilístico que derivó en una discapacidad, María José, apodada Santita, abandonó al amor de su vida en el altar. Lejos de la imagen de santidad que su apodo sugiere, es una mujer compleja, contradictoria y profundamente humana. Veinte años más tarde su reaparición no sólo revive viejas heridas, sino que la enfrenta a una decisión que podría redefinir su historia y la de quienes dejó atrás.

Paulina y Gael están acompañados en esta historia por Ilse Salas, Erik Hayser, Mauricio García Muela, Héctor Kotsifakis y Harding Junior, todos bajo la dirección de Rodrigo García, convirtiéndose en la primera serie que el destacado cineasta hace para la plataforma de streaming.

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