Exniñeras de hijos de Ana Bárbara rompen el silencio y denuncian maltrato hacia los niños

En los últimos días, el nombre de Ana Bárbara ha estado en el ojo del huracán debido a varias controversias que involucran a su entorno familiar. Primero surgieron versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposo, el empresario Ángel Muñoz, lo que provocó una ola de comentarios.

Las acusaciones se originaron después de que la influencer costarricense Adriana Toval afirmara públicamente que mantenía una relación sentimental con Muñoz. En declaraciones para el programa de televisión El Gordo y la Flaca, la creadora de contenido explicó que el contacto entre ambos comenzó a través de Instagram y posteriormente por WhatsApp.

Según su versión, el empresario buscaba apoyo para promocionar algunos productos en redes sociales y también para contrarrestar comentarios negativos relacionados con su vida personal. Con el tiempo, aseguró, la relación se volvió más cercana y finalmente decidieron formalizar un noviazgo en septiembre de 2025.

Ángel Muñoz incluso detalló que ambos se habrían visto en México en más de una ocasión, mencionando encuentros que, según dijo, ocurrieron el 9 de septiembre en Ciudad de México y el 14 de octubre en Guadalajara.

La contundente respuesta de Ángel Muñoz

Tras la difusión de estas declaraciones, la defensa legal de Ángel Muñoz emitió un comunicado en el que negó categóricamente las acusaciones.

En el documento, presentado públicamente en el programa de espectáculos Ventaneando, los abogados del empresario señalaron que las afirmaciones realizadas por la influencer carecen de fundamento.

Fuimos informados por nuestro representado y contamos con registro de constancias documentales y públicas de diversos comentarios, declaraciones y señalamientos realizados por usted que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento.

La defensa también indicó que las declaraciones habrían expuesto aspectos de la vida privada de su cliente, lo que podría derivar en un daño a su reputación y constituir un caso de hostigamiento mediático.

Exniñeras publican carta y relatan su versión

En medio de esta controversia, la periodista Ana María Alvarado difundió en redes sociales una carta firmada por dos mujeres que trabajaron durante 18 años como niñeras de los hijos de la cantante.

En el documento, Katty y Martha aseguran que su salida del hogar no fue un despido, como se habría afirmado públicamente, sino una renuncia.

Durante más de dieciocho años trabajamos como niñeras para la Sra. Altagracia Ugalde, cuidando y ayudando a criar a sus hijos con afecto, dedicación y responsabilidad, como si fueran parte de nuestra familia.

Las exempleadas afirman que decidieron dejar el trabajo debido al trato que, según ellas, recibían los menores por parte de Ángel Muñoz.

Renunciamos voluntariamente debido al trato del esposo de la Sra. Altagracia, el Sr. Ángel Muñoz, hacia los niños, incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos.

De acuerdo con su testimonio, su negativa a participar en ciertas dinámicas o guardar silencio sobre lo que presuntamente ocurría provocó reacciones de enojo y hostigamiento.

Niegan haber influido en la huida hijo mayor

Otro punto que las exniñeras quisieron aclarar es la salida del hijo mayor de la cantante, tema que también ha generado especulaciones en los medios.

Según explicaron, el joven no abandonó el hogar por influencia de ellas, como se habría sugerido, sino que fue expulsado de la casa por el propio Muñoz.

Emiliano, el hijo mayor, no se fue de la casa por influencia nuestra. Fue expulsado por el Sr. Muñoz. Al no tener a dónde ir, le brindamos apoyo temporal durante dos años.

Las mujeres aseguraron que esta situación intensificó el conflicto con el empresario, quien presuntamente comenzó a lanzar acusaciones en su contra.

Ana Bárbara apreciaba al Kompa Yaso. Foto: Cuartoscuro

Denuncian años de amenazas y hostigamiento

En la parte final de la carta, Katty y Martha afirman que durante más de cinco años han sido objeto de amenazas e intimidaciones que, aseguran, han afectado seriamente su vida personal.

También relataron un incidente ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, donde aseguran haber sido agredidas por uno de los hijos menores de la cantante mientras el empresario hablaba por teléfono. Según su versión, la policía acudió al lugar y el reporte oficial determinaría que ellas no iniciaron la agresión.

Ante el clima de tensión, las exempleadas afirmaron temer por su seguridad y responsabilizaron públicamente a Ana Bárbara y a su esposo de cualquier daño o represalia que pudiera ocurrirles.

Pese a todo, cerraron el documento reiterando el cariño que sienten por los hijos de la cantante.

Nuestro cariño por los niños permanece intacto y esperamos sinceramente que siempre les vaya bien. Fue un placer y un honor haber sido parte de su crecimiento.

Hasta el momento, ni la intérprete de éxitos como Bandido ni su equipo han emitido una postura pública sobre las acusaciones contenidas en la carta, mientras la polémica continúa creciendo en redes sociales y medios de espectáculos.

