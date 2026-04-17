‘La Fiscal’ en Netflix, ¿por qué debes ver este documental sobre feminicidios en CDMX?

“La Fiscal” es una serie documental mexicana en Netflix que muchos consideran que todos deberían de ver, puesto que no se centra únicamente en los criminales o en el morbo de los casos, sino en el sistema de justicia, los obstáculos burocráticos, la presión política y el desgaste emocional de quienes intentan resolver feminicidios.

La miniserie se estrenó el pasado 26 de marzo y está siendo un éxito en la plataforma. Dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar, la miniserie de tres episodios retrata la lucha por la justicia en casos de feminicidio y el funcionamiento interno de la fiscalía.

Cada episodio dura aproximadamente alrededor de una hora y, en ellos, se sigue el trabajo de Sayuri Herrera Román, presentada como la primera fiscal especializada en feminicidios de la Ciudad de México, mostrando desde dentro cómo opera una institución creada para investigar y combatir la violencia contra las mujeres.

¿Por qué ver ‘La Fiscal’ en Netflix?

La Fiscal en Netflix. Especial

La serie ha llamado la atención porque aborda una de las crisis más graves de México: los feminicidios. Críticos la han destacado por alejarse del formato sensacionalista de “true crime” y enfocarse en víctimas, familias y procesos reales de justicia. También ha generado conversación porque exhibe cómo la política puede interferir en investigaciones criminales.

Episodios y casos abordados

Entrar al Estado

Presenta a Sayuri Herrera como activista y abogada convertida en funcionaria pública. Se muestra el caso de Joana Esmeralda, donde la fiscalía intenta localizar restos y reconstruir hechos, reflejando la dificultad forense y legal de estos expedientes.

La mejor terapia

Explora el costo humano del trabajo: jornadas largas, estrés, amenazas y trauma para víctimas y familias. Incluye casos inspirados en hechos de alto impacto como los de Yrma Lydya y Karen Itzel, que tuvieron gran cobertura mediática en México.

Los límites

Se enfoca en corrupción, intereses políticos y el caso de Ariadna Fernanda, uno de los feminicidios más polémicos de años recientes. También muestra cómo Sayuri reconsidera su futuro y nuevos retos fuera del cargo.

Esta serie también muestra la tensión entre activismo feminista e instituciones gubernamentales, porque Sayuri viene de movimientos sociales y entra a una estructura tradicionalmente criticada por impunidad.

Sayuri Herrera Román es abogada y defensora de derechos humanos. La serie retrata cómo pasó del activismo estudiantil y social a dirigir una fiscalía especializada, algo que genera debate: si se puede cambiar al Estado desde dentro o si el sistema termina absorbiendo a quienes entran. Esa es una de las preguntas centrales del documental.

Un documental ‘incómodo’

La Fiscal en Netflix. Especial

Si te interesan documentales serios, temas sociales, justicia en México o casos reales narrados con profundidad, esta serie es para ti. No es una serie ligera ni de entretenimiento puro; es dura, incómoda y muy política. Más que resolver misterios, busca mostrar por qué tantas veces la justicia falla.

*mvg*