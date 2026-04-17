Galilea Montijo aclara audio filtrado en donde ‘dice’ estar asqueada de México

La conductora Galilea Montijo ha sido duramente criticada luego de la filtración de un audio donde supuestamente dice que está asqueada de México.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien hizo público el audio que encendió la polémica tras hacerse viral en redes sociales, aunque usuarios también entraron en debate sobre si en realidad se trataba de la voz de Montijo.

En el audio se escuchaba la supuesta voz de la conductora diciendo cuándo finaliza su contrato actual con una televisora y lo mal que la ha tratado México.

Ya en agosto termina mi contrato. Estoy asqueada de México. Qué triste decir lo que te estoy diciendo, y te lo digo con los ojos llenos de agüita porque sí me ha tratado muy mal”, se escucha en el audio.

En las supuestas declaraciones, la conductora también señala que desea irse del país con la intención de darse un respiro.

Ese aparente audio con la voz de Galilea que se reveló en el programa ‘En Shok’ bastó para que algunos usuarios se fueran en contra de la conductora y se levantara la polémica.

Galilea Montijo aclara audio en donde ‘dice’ estar asqueada de México

Galilea Montijo aclara supuesto audio con su voz. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

En entrevista con medios, la conductora fue cuestionada sobre si se siente feliz en el país y de ahí tocó el tema sobre el audio filtrado.

Ah, ya escuché un audio que nuevamente le digo, es IA, porque no, déjame le digo al que lo dijo, pues desgraciadamente lo tengo que desmentir porque mi contrato todavía no termina, mi contrato termina no este año y termina hasta diciembre”.

Montijo declaró que ama su país porque en territorio mexicano es donde se ha desarrollado profesionalmente.

Yo amo mi país, amo mi país, ustedes me conocen, yo he trabajado aquí hace más de 30 años, aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos, ¿por qué me tendría que ir?”, enfatizó.

En tanto, dejó claro que si la mandan a un lugar, todo pagado, es diferente.

Una cosa es decir estoy asqueada de mi país, que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en alguno momento a otro país, me encantaría”, señaló.

Sobre lo anterior, dijo que no le ve nada de malo porque es parte de crecer y que se verá si algún día llega que el ciclo termine, pero eso no tiene nada que ver con México, un país que ama.

Críticas sobre arreglos estéticos de la conductora

Galilea Montijo. Especial

Por otra parte, Galilea Montijo ha recibido críticas recurrentes por sus supuestos y confirmados arreglos estéticos, especialmente cada vez que aparece con cambios notorios en televisión o redes sociales.

En marzo de 2026 volvió a ser tendencia luego de presentarse en el programa que conduce con el rostro inflamado, lo que provocó una ola de comentarios donde usuarios cuestionaron si estaba “abusando” de procedimientos cosméticos. Ella misma después explicó que se trató de un retoque en una ceja y negó que las imágenes más exageradas difundidas en internet fueran reales.

Gran parte de las críticas giran en torno a la comparación entre su imagen actual y la de años anteriores. En redes sociales aparecieron mensajes diciendo que “ya no la reconocían”, que “era innecesario cambiar algo que ya se veía bien” o que estaba siguiendo el camino de otras famosas.

Sobre las imágenes que circulan en redes con su imagen, la conductora se limitó a decir: “Cuando no crees que se puedan decir más cosas, la IA te sorprende”.

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