Heeseung debuta como Evan: así fue su primera aparición tras dejar ENHYPEN

Heeseung, exintegrante de ENHYPEN, dio un giro importante en su carrera en marzo al anunciarse oficialmente su salida del grupo. La decisión fue confirmada por BELIFT LAB, que también explicó que el artista continuará bajo el mismo sello para desarrollar su proyecto como solista con el nombre de Evan. Tras este cambio, ENHYPEN seguirá activo con seis miembros: Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki.

La noticia generó sorpresa entre los seguidores del grupo, conocidos como ENGENE, ya que no se esperaba un movimiento de este tipo en este momento de su carrera. Las reacciones fueron variadas: mientras algunos fans manifestaron su apoyo al nuevo camino de Heeseung, otros compartieron su tristeza por su salida. Aun así, el interés por su futuro como solista creció rápidamente tras el anuncio.

Heeseung de ENHYPEN redebuta con nuevo nombre BELIFT LAB

Primera aparición pública como Evan de Heeseung

Días después de hacerse oficial su salida de ENHYPEN, el cantante reapareció ante el público bajo su nueva identidad artística. Este 22 de abril asistió a un evento de marca en la tienda Musinsa de Seongsu, donde mostró una imagen renovada que llamó la atención de los asistentes y medios presentes.

Durante su participación, Heeseung lució el cabello rubio y un traje negro, manteniendo un estilo sencillo pero elegante. Además, interactuó con las cámaras realizando gestos como corazones con las manos, lo que provocó entusiasmo entre los fans.

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Este momento fue significativo, ya que representó su primera actividad pública como Evan y el inicio visible de su etapa en solitario.

Después de su aparición, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y opiniones diversas. Una parte del fandom celebró verlo nuevamente activo y respaldó su decisión de explorar su carrera individual. Otros seguidores, en cambio, expresaron que les gustaría verlo regresar en algún momento al grupo.

El futuro de Heeseung y su carrera musical

Previo a su salida, la agencia explicó que la decisión se tomó después de mantener “conversaciones profundas” sobre el rumbo del grupo y del propio artista. Con este acuerdo, Heeseung permanece dentro de la compañía para trabajar en su música como solista, incluyendo la preparación de un álbum.

Tras darse a conocer la noticia, el cantante compartió un mensaje dirigido a sus fans en el que expresó su agradecimiento tanto a sus compañeros como al fandom. En sus palabras, recordó el apoyo recibido desde sus inicios y cómo ese respaldo fue clave para acercarlo a sus metas.

Asimismo, mencionó que lleva tiempo trabajando en proyectos personales y que espera poder mostrarlos pronto. Reconoció que la noticia pudo haber tomado por sorpresa a muchos, por lo que también ofreció disculpas si generó preocupación.

Finalmente, aseguró que valora el cariño recibido y que lo llevará consigo en esta nueva etapa.

Cabe recordar que ENHYPEN debutó el 30 de noviembre de 2020 con su primer EP titulado Border: Day One, cuya canción principal fue Given-Taken.

PJG