Después de semanas en las que usuarios de internet vincularon a Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista de Fuerza Regida, con la influencer Kimberly Loaiza, finalmente surgió la reacción de Juan de Dios Pantoja, esposo de la creadora de contenido, frente a los rumores.

La conversación tomó fuerza tras el lanzamiento de un nuevo tema musical de Fuerza Regida. La canción “Todos nos shippean” generó interpretaciones entre los seguidores, quienes señalaron posibles referencias hacia Loaiza. Estas especulaciones se sumaron a una serie de teorías sobre un supuesto interés romántico del cantante hacia la influencer.

Mientras el público esperaba una postura de Kimberly Loaiza, la atención también se centró en Juan de Dios Pantoja, quien decidió pronunciarse a través de un contenido exclusivo para suscriptores.

Juan de Dios Pantoja rompe el silencio sobre el supuesto romance entre JOP y Kimberly Loaiza Captura de pantalla.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja sobre el supuesto romance?

El momento que muchos usuarios anticipaban ocurrió durante una transmisión dirigida a sus seguidores, en la que el influencer abordó de forma breve el tema que ha dominado la conversación en redes sociales.

Juan de Dios Pantoja hizo referencia directa a los rumores y a la percepción pública sobre una posible cercanía entre JOP y su esposa. Durante su intervención, reiteró su confianza en Kimberly Loaiza y aseguró que su relación se mantiene sólida.

Hay muchas cosas que tengo que decir… pero lo único que puedo decirles ahorita es que no tengo miedo, nada de miedo, ni desconfianza. Estoy seguro de mi mujer.

El creador de contenido también rechazó versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta manipulación dentro de su relación. Aclaró que no existe ningún acuerdo o contrato que condicione la permanencia de Kimberly Loaiza a su lado.

Aunque digan que la tengo amarrada o manipulada, estoy seguro de que ella está feliz conmigo. Lo que nos une es algo más fuerte y no es un contrato.

Aunque dejó entrever que tiene más información por compartir, optó por mantener su postura en un mensaje breve durante esa transmisión.

Hasta ahora, Kimberly Loaiza no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema ni sobre las interpretaciones que han surgido en torno a la canción de JOP.

La influencer se limitó a publicar una historia en su cuenta personal de Instagram, donde compartió el enlace del video en el que Juan de Dios Pantoja reacciona a la canción de JOP.

Juan de Dios Pantoja rompe el silencio sobre el supuesto romance entre JOP y Kimberly Loaiza Captura de pantalla.

El video de JOP que detonó los rumores

El origen inmediato de la polémica se remonta a un video publicado por JOP en TikTok. En el clip, el cantante interpreta un fragmento de una canción inédita que rápidamente se volvió viral.

Después del video, Fuerza Regida lanzó "Todos nos shippean", en donde los seguidores identificaron elementos que interpretaron como indirectas. Entre ellos, el uso de la palabra “Lindura”, término con el que se conoce a la comunidad de Kimberly Loaiza, así como la frase “lindura, todos nos shippean”.

Estas referencias fueron suficientes para que usuarios de redes sociales construyeran una narrativa que vinculaba directamente al cantante con la influencer.

A esto se sumó otra línea de la canción: “Mi cuñada me quiere y más que a él”, frase que algunos internautas relacionaron con la dinámica pública entre la familia de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, así como con situaciones previas que han sido tema de conversación en plataformas digitales.

De forma paralela, comunidades en internet reportaron que JOP compartió música en medio de la polémica, lo que algunos interpretaron como una estrategia para aprovechar la atención mediática.

“Todos nos Shipean” de Fuerza Regida y JOP: letra, video y por qué es viral Fuerza Regida

¿De un gesto solidario a una polémica viral?

Aunque los audiovisuales de JOP detonaron el shippeo, el origen de la controversia se vincula a la donación que hizo el cantante para la salud de la mamá de Kimberly Loaiza.

Jesús Ortiz Paz realizó una donación cercana a 1.7 millones de pesos para cubrir gastos médicos de la madre de Kimberly Loaiza. El apoyo económico fue confirmado por el entorno familiar y generó una reacción positiva en un primer momento.

Sin embargo, con el paso de los días, este gesto derivó en especulaciones que evolucionaron hacia teorías de un posible vínculo más allá de lo profesional o amistoso.

Juan de Dios Pantoja rompe el silencio sobre el supuesto romance entre JOP y Kimberly Loaiza Captura de pantalla IA.

La combinación entre el acto solidario, el lanzamiento musical y la participación activa de los seguidores en redes sociales dio forma a una narrativa que se mantiene vigente y continúa generando conversación.

La reacción de Juan de Dios Pantoja se suma a una serie de elementos que han alimentado el interés público en torno a este tema. Mientras las interpretaciones continúan en redes sociales, las declaraciones oficiales se mantienen limitadas.