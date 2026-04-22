¿Fue infiel? Jorge D’Alessio admite ser el culpable de su separación con Marichelo

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pero lejos de escándalos tradicionales, la historia ha tomado un giro inesperado: el propio cantante ha decidido asumir públicamente la responsabilidad de la ruptura.

Jorge D’Alessio admite ser el culpable de su separación

Tras más de 14 años de matrimonio, la pareja confirmó su distanciamiento, generando una ola de especulaciones, especialmente sobre una supuesta infidelidad. Sin embargo, fue el vocalista de Matute quien salió a aclarar la situación con una postura directa y poco común en el mundo del espectáculo.

El único culpable fui yo, herí su corazón”, expresó con franqueza.

El músico asegura que hirió el corazón de Marichelo. IG jorgedalessio

Dejando claro que la separación no responde a terceros ni a rumores externos, sino a una situación interna de la relación. Sus declaraciones sorprendieron no solo por la honestidad, sino también por el tono respetuoso hacia quien aún considera una figura fundamental en su vida.

Jorge D’Alessio revela que se reunió con Mariachelo

Lejos de una ruptura conflictiva, D’Alessio reveló que recientemente se reencontró con Marichelo para hablar sobre la nueva dinámica familiar. El objetivo principal: el bienestar de sus tres hijos.

Pudimos estar los cinco juntos y platicar sobre esta nueva etapa, sobre todo por ellos, porque los amamos mucho”, compartió, evidenciando que la prioridad sigue siendo la familia.

Asegura que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición mediática. IG jorgedalessio

El cantante también destacó el papel de su aún esposa, a quien describió como una mujer excepcional.

Tiene una mamá fuera de serie… es la mujer más importante de mi vida y siempre lo será”, afirmó, dejando ver que, pese a la separación, el respeto y el cariño permanecen intactos.

Revela que ambos han decidido mantener discreción sobre los detalles de la separación. IG macpuente

Además, el artista explicó que mantiene una comunicación constante con Marichelo.

Hablamos casi todos los días, no hay pleito ni lo habrá”, aseguró, subrayando que ambos están comprometidos con llevar este proceso de la manera más sana posible.

¿Jorge D’Alessio le fue infiel a Mariachelo?

En cuanto a los rumores de infidelidad, el músico optó por tomarlos con humor. En días recientes, circularon versiones que lo vinculaban sentimentalmente con un hombre, rumor que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ante esto, D’Alessio no dudó en responder con ironía.

Me río, de verdad me río. Hay cosas que requieren cero talento para darse cuenta de que no son ciertas”, comentó, criticando la facilidad con la que surgen especulaciones sin fundamento.

Desmintió categóricamente los rumores de supuestas infidelidades. IG jorgedalessio

Sobre el futuro de su relación, fue claro en que aún no hay una decisión definitiva.

Sigue siendo mi esposa, no estamos divorciados y no sabemos qué pasará”, confesó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación, aunque sin generar falsas expectativas.

En sus palabras, la separación responde más a un desgaste emocional que a un evento puntual.

A veces el amor cambia, se transforma”, reflexionó, ofreciendo una visión más humana y menos dramática de lo que implica el fin de una relación.

El cantante describe la ruptura como un proceso difícil pero llevado desde el amor. IG jorgedalessio

Por su parte, Marichelo ha mantenido un perfil discreto, respetando el acuerdo de mantener los detalles en privado. Se sabe que tanto ella como sus hijos están recibiendo apoyo emocional para atravesar este proceso, enfocándose en la estabilidad familiar.