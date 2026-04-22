¿Recuerdas a Bubbles?; así cambió la vida del chimpancé de Michael Jackson

Bubbles es hoy un chimpancé de 43 años que vive lejos del ruido mediático que alguna vez lo rodeó. Actualmente habita en un lugar donde recibe cuidados constantes y adecuados para su especie. Su presente contrasta con el pasado lleno de cámaras y eventos que vivió cuando fue la mascota de Michael Jackson.

Con el paso del tiempo, su historia ha llamado la atención no solo por su vínculo con Michael Jackson, sino también por lo que representa en términos de bienestar animal.

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La historia de Bubbles con Michael Jackson

A finales de los años 70, Bubbles nació en un entorno muy distinto al que habita hoy: un laboratorio. Fue a inicios de los años 80 cuando Michael Jackson lo adoptó, coincidiendo con el momento en que su carrera comenzaba a crecer de forma acelerada.

Desde entonces, el chimpancé se convirtió en un acompañante habitual del artista. Vivió en el rancho Neverland, donde tenía comodidades poco comunes, como dormir en una cuna y vestir ropa similar a la del cantante. Su presencia no se limitó al ámbito privado, ya que también participó en giras internacionales y eventos públicos.

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Su imagen comenzó a hacerse familiar para el público, ya que aparecía en programas de televisión, sesiones fotográficas y distintas presentaciones. Incluso estuvo presente en ceremonias como los MTV Movie Awards de 1994.

Conforme Bubbles fue creciendo, su comportamiento empezó a cambiar. La fuerza propia de su especie hizo cada vez más complicado mantenerlo en un ambiente doméstico, lo que llevó a tomar decisiones importantes sobre su futuro.

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En 1993, Michael Jackson optó por trasladarlo a un centro especializado en Florida. Al inicio, el chimpancé mostró ciertas dificultades para adaptarse, especialmente al convivir con otros de su especie. Su carácter tímido influyó en este proceso, pero con el tiempo logró integrarse.

¿Qué pasó con Bubbles cuando dejó de vivir con Michael Jackson?

Desde 2005, Bubbles reside en el Centro de Grandes Simios de Florida, un lugar enfocado en el cuidado de primates. Ahí ha desarrollado una rutina que incluye actividades como trepar, explorar y buscar alimento, lo que le permite mantenerse activo tanto física como mentalmente.

El santuario ha destacado varios aspectos de su personalidad. Según su sitio oficial:

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“Bubbles es una presencia tranquila y artística en el santuario. Es el respetado líder de su grupo de chimpancés, que incluye a sus amigos más cercanos: Oopsie, Boma, Kodua y Stryker. Aunque tímido y reservado, Bubbles también es juguetón. Es conocido por provocar suavemente a los visitantes con un chorro de agua o arena, solo por diversión”.

Además, resaltan su interés por la pintura. Sobre esto, explican:

“A Bubbles le encanta pintar, y a menudo pasa momentos tranquilos creando coloridas obras de arte. Solo entrega el lienzo cuando está realmente terminado, ¡y su estilo expresivo a veces trasciende los límites!”.

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El mantenimiento de Bubbles está respaldado económicamente por el patrimonio de Michael Jackson, lo que asegura que cuente con alimentación, atención médica y personal especializado. Se estima que su cuidado anual ronda los 130 mil dólares, una inversión que permite mantener condiciones óptimas para su edad.

Tras la muerte del cantante en 2009, esta previsión resultó clave para evitar que el chimpancé quedara en abandono o fuera trasladado a un entorno inadecuado.

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Cabe mencionar que en el 2010, La Toya, hermana de Michael Jackson, grabó una de las visitas que le realizó a Bubbles en el santuario en el que se encuentra.

Este encuentro está grabado para el programa "Michael Jackson and Bubbles: The Untold Story".