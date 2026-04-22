Ésta es la razón por la que Janet Jackson no aparece en la cinta sobre su hermano Michael

Michael, la cinta que cuenta parte de la historia de Michael Jackson, finalmente llega a las pantallas de cine este fin de semana, luego de un año de retraso.

Hay que recordar que la cinta, dirigida por Antoine Fuqua, ha estado en el ojo del huracán porque no cuenta los escándalos y demandas que giraron alrededor del Rey del Pop.

El creador de éxitos como Beat It y Thriller fue llevado a juicio penal por abuso de menores y absuelto en 2005.

Y aunque según la película sí lo relataría, la revista Variety informó que los abogados del patrimonio de Jackson se percataron que existía una cláusula con uno de los acusadores que prohibía hacer alguna mención sobre él. Por ello fue reescrita y recortada y su estreno reprogramado para abril de hace un año, a este 2026.

Los hermanos Jackson

Michael Jackson tuvo nueve hermanos. Diez hijos en total del matrimonio de Joe y Katherine Jackson.

Rebbie (1950)

Jackie (1951)

Tito (1953-2024)

Jermaine (1954)

La Toya (1956)

Marlon Jackson (1957)

Brandon Jackson (1957-1957)

Michael (1958-2009)

Janet (1966)

De ellos, los más destacados fueron desde luego Michael y Janet. Aunque hay que recordar que la dinastía musical inició con Los Jackson 5 que luego se transformó en Los Jackson.

En Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, hijo de Jermaine, aparecen los que formaron parte del grupo y también La Toya, interpretada por la actriz Jessica Sula.

Pero de quien no se hace mención es de la más pequeña, Janet Jackson.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante la premier de Michael en Los Ángeles, estuvieron los hermanos Jackson como Jermaine, Jackie, Marlon y La Toya, además de los actores Colman Domingo y Nia Long, quienes dan vida a Joseph y Katherine.

Pero cuando se le preguntó a La Toya el motivo del porqué de la ausencia de Janet esto respondió:

“Ojalá todos hubieran participado en la película… Se lo propusieron y amablemente declinó, así que hay que respetar su decisión”, expresó La Toya a la revista Variety.

La Toya Jackson AFP

No me metan en esto: Paris Jackson

Hay que recordar que el Rey del pop tuvo a tres hijos Bigi (Michael Joseph Jr.), Paris Michael Katherine y Prince Michael.

Éste úlitmo es uno de los productores del filme sobre su padre, mientras que los otros dos no tuvieron que ver al respecto.

Pero quién estuvo en controversias por sus declaraciones fue Paris, modelo y cantante.

Todo comenó el año pasado cuando Colman Domingo , quien interpreta al patriarca Jackson, dijo a People que la participación de Paris había sido valiosa y que tanto ella como su hermano Prince apoyaban mucho la película.

París Jackson. @parisjackson

Pero Paris no se quedó callada y salió a desmentirlo en su cuenta de Instagram.

“No anden diciendo que fui ‘útil’ en el rodaje de una película en la que no tuve absolutamente nada que ver, jajaja, ¡qué raro!”.

Leí uno de los primeros borradores del guion y di mi opinión sobre lo que me parecía deshonesto o que no me convencía, y como no lo tuvieron en cuenta, seguí adelante. No es asunto mío. Que Dios los bendiga y que les vaya bien”, escribió en IG.

Pero después, Paris —quien es una asidua a las semanas de la moda de varias ciudades del mundo— amplió sus comentarios mediante sus stories.

“Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Una gran parte de la película se dirige a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía, y van a estar contentos con ello”.

Paris calificó las cintas biográficas de Hollywood de “suaves” y “endulzantes”.

“La narrativa está controlada, hay muchas imprecisiones y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. Que la disfruten. Que hagan lo que quieran. Que no me metan en esto”.