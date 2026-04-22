La relación entre Josh Hutcherson y las redes sociales cambió después de un comentario sobre Taylor Swift.

El actor contó que decidió alejarse del entorno digital tras recibir una ola de críticas por decir que no es fan de la cantante, una respuesta que terminó escalando más de lo que esperaba.

La declaración fue retomada en una entrevista reciente, donde explicó cómo ese episodio influyó directamente en su decisión de mantenerse fuera de plataformas digitales.

El comentario de Josh Hutcherson que detonó la reacción

Todo comenzó en una entrevista con i-D magazine, cuando a Josh Hutcherson le preguntaron si era seguidor de Taylor Swift. Su respuesta fue directa:

“Definitivamente no soy Swiftie”.

El comentario se difundió rápidamente y generó reacciones en redes. En conversación con GQ, el actor recordó el tipo de mensajes que recibió después.

“Recibí bastante hate por eso”, dijo.

Los comentarios pasaron de cuestionar su opinión musical a ataques personales.

“De repente se convirtió en: ‘Que se joda’, ‘Destrúyanlo’…”, relató.

También dejó claro que no se trataba de un rechazo hacia la artista.

“Creo que ella es increíble. Su música simplemente no es mi tipo de música”, explicó.

Josh Hutcherson revela acoso que lo obligó a dejar las redes tras comentario sobre Taylor Swift IG ichoosegood1

La decisión de salir de redes sociales para evitar el acoso

Después de ese episodio, Josh Hutcherson decidió tomar distancia.

“Por eso no quiero estar en internet. No necesito esa energía”, comentó.

El actor ya mantenía una presencia limitada en redes, pero esta experiencia reforzó su decisión de mantenerse al margen. Para él, no es necesario estar activo en plataformas si eso implica exponerse a ese tipo de reacciones.

El tema también se cruzó con su presencia en el The Eras Tour en 2024, donde fue visto como invitado VIP. Durante el concierto participó en dinámicas como el intercambio de pulseras, lo que generó comentarios adicionales entre algunos fans.

Josh Hutcherson revela acoso que lo obligó a dejar las redes tras comentario sobre Taylor Swift IG ichoosegood1

El impacto de internet en su trabajo como actor

Más allá del episodio puntual, Hutcherson habló sobre cómo la exposición digital puede afectar su carrera. Para él, existe una relación directa entre lo que el público sabe de un actor y la forma en que lo percibe en pantalla.

“Si la gente te conoce demasiado, ya no puedes desaparecer dentro de los personajes”, explicó.

También mencionó que la cultura de internet puede reducir la imagen de una persona a un momento viral o un meme.

Esa percepción, considera, puede influir en la forma en que el público conecta con un personaje dentro de una película.

Josh Hutcherson revela acoso que lo obligó a dejar las redes tras comentario sobre Taylor Swift IG joshhutcherson925

De Los Juegos del Hambre a nuevas franquicias

La carrera de Josh Hutcherson ha estado marcada por proyectos de gran alcance. Su papel en Los Juegos del Hambre lo posicionó como una de las caras reconocibles del cine juvenil durante varios años.

Más recientemente, participó en Five Nights at Freddy’s, otra producción con base en una franquicia conocida, lo que mantiene su presencia dentro de proyectos con audiencias amplias.

Esa exposición también influye en cómo gestiona su imagen pública, optando por mantener cierta distancia de espacios donde la interacción puede salirse de control.