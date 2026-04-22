La actriz Karina Duprez murió a los 79 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Su nombre quedó ligado a varias de las telenovelas mexicanas más reconocidas, como La Usurpadora y Rosa Salvaje, además de una trayectoria que también incluyó la dirección dentro de la televisión.

Su fallecimiento fue acompañado por mensajes de despedida, entre ellos el de su nieto, quien destacó el papel que tuvo en su vida personal y profesional.

¿De qué murió la actriz Karina Duprez?

La ANDI confirmó la muerte de Karina Duprez a través de sus redes sociales. En el mensaje, la institución la recordó como una actriz y directora con una amplia trayectoria en la industria audiovisual, además de enviar condolencias a sus familiares y personas cercanas.

Aunque no se detallaron las causas del fallecimiento, la noticia generó reacciones dentro del medio artístico, donde su carrera es reconocida por su constancia y participación en proyectos relevantes.

Muere Karina Duprez, actriz de La Usurpadora y Rosa Salvaje, a los 79 años IG karinaduprez

¿Quién fue Karina Duprez?

El nombre de Karina Duprez aparece en una etapa clave de las telenovelas mexicanas, con participaciones en producciones que lograron conectar con audiencias dentro y fuera del país.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran La Usurpadora y Rosa Salvaje, títulos que siguen siendo referencia dentro del género.

Su carrera no se limitó a la actuación. También se desempeñó como directora, lo que le permitió involucrarse en el desarrollo de historias desde otra perspectiva, consolidando su presencia en la industria televisiva.

Otro de los proyectos en los que participó fue Mundo de juguete, donde compartió créditos con Sara García, figura emblemática conocida como “la abuelita de México”. Esa producción forma parte de una generación que ayudó a definir el formato de la telenovela en el país.

Su paso por producciones clave la vinculó con una etapa en la que las telenovelas mexicanas ampliaron su alcance internacional, consolidándose como uno de los productos más exportados de la televisión nacional.

A lo largo de su trayectoria, su nombre quedó asociado a historias que siguen siendo reconocidas por distintas generaciones.

Muere Karina Duprez, actriz de La Usurpadora y Rosa Salvaje, a los 79 años IG karinaduprez

El mensaje de su nieto tras su fallecimiento

Tras confirmarse la noticia, su nieto, el actor Chris Pazcal, compartió un mensaje en el que habló del vínculo cercano que mantenían. En sus palabras, destacó el papel que tuvo su abuela en su vida, no solo como familia, sino como guía dentro de la actuación.

En su despedida, expresó su agradecimiento por el apoyo constante que recibió y por la confianza que ella tuvo en su camino profesional. También recordó su presencia como una figura de apoyo en distintos momentos de su vida.

El mensaje se suma a las reacciones que surgieron tras la muerte de Karina Duprez, donde se combinan recuerdos personales con el reconocimiento a su trayectoria.