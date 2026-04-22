Lorena Herrera demostraría a Facundo que no es hombre por 4 millones de pesos

La actriz y cantante mexicana, Lorena Herrera, reaccionó de nuevo a la polémica por los comentarios de Facundo, quien recientemente volvió a mencionar el rumor sobre su identidad.

A inicios de este mes de abril, Facundo volvió a retomar un tema que generó polémica hace años: los comentarios sobre la identidad de Lorena Herrera.

Fue durante un encuentro con medios, en donde el presentador, entre risas y momentos incómodos, reconoció que sus declaraciones sobre la actriz habían sido parte de una broma, pero, lejos de terminar ahí revivió el momento que generó reacciones inmediatas.

Pues es que yo pensaba que sí… pero no, que sí era broma”, dijo entre risas.

Aunque intentó suavizar el tono, sus palabras volvieron a encender críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que se retome un asunto que ya había causado molestia en el pasado.

Lorena Herrera demostraría a Facundo que no es hombre por 4 mdp

Polémica entre Lorena Herrera y Facundo. Especial

Sobre los recientes comentarios de Facundo, Lorena Herrera fue cuestionada en un reciente encuentro con medios.

Acerca de ello, la actriz no solo desmintió nuevamente la versión, sino que también lanzó un reto millonario al presentador y dejó claro que el tema sobre su identidad ha tenido consecuencias personales y profesionales.

Facundo, por el amor de Dios, ya deja de hablar de mí… es un ridículo”, dijo Herrera con evidente molestia.

Además, cuestionó que el conductor continúe tocando el tema después de más de dos décadas. “Ya retírate, ya estás grande también”, añadió.

En tanto, lanzó un reto millonario a Facundo para demostrar que no es hombre.

Te reto, venga, dame cuatro millones… yo te demuestro”, dijo, proponiendo incluso realizar pruebas médicas en vivo para terminar con el rumor.

Lo anterior, puesto que enfatizó que ese tema le ha costado caro.

A mí se me han caído contratos por esa estupidez”, afirmó, señalando afectaciones concretas en su carrera.

Por otra parte, sobre tomar acciones legales, la actriz comentó que ‘nunca es tarde’, pero incluso, señaló que ‘si el pobre hombre no tiene 4 millones, lo puede dejar en 2’.

¿De dónde salió el rumor sobre la identidad de Lorena Herrera?

Polémica entre Lorena Herrera y Facundo. Especial

Lorena Herrera es una actriz, cantante y figura del espectáculo mexicano muy conocida desde los años 90 por telenovelas, programas de televisión y su imagen pública. Durante décadas ha sido tema frecuente en la prensa, tanto por su carrera como por polémicas mediáticas.

El rumor de que “es hombre” fue una versión falsa que tomó fuerza a inicios de los 2000, principalmente después de conflictos televisivos con Facundo.

El origen de esta historia se remonta al programa Barra Libre, donde ambos protagonizaron una pelea simulada que derivó en declaraciones posteriores del conductor.

Tras ese episodio, Facundo afirmó que la actriz “había nacido hombre”, lo que detonó rumores que se expandieron rápidamente y llevaron a especulaciones públicas durante años.

Con el paso del tiempo, Facundo ha contado que gran parte de aquella rivalidad surgió en medio de estrategias para generar rating en televisión y que el escándalo se salió de control. En entrevistas posteriores admitió que lanzó comentarios ofensivos como “insulto” y para provocar atención mediática.

Lorena Herrera ha respondido varias veces que ese rumor fue dañino y que mucha gente todavía lo cree. Incluso ha dicho públicamente que Facundo debería agradecer que no lo demandó, porque considera que afectó su imagen durante años. En 2025 reiteró que no lo había perdonado del todo.

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