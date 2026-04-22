¡Siguen juntos! Ponen fin a rumores de separación de Ángela Aguilar y Nodal

En medio de la constante atención mediática que rodea sus vidas, Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a ser tema de conversación, esta vez por los rumores de una supuesta separación que, según fuentes cercanas, no serían ciertos.

Periodista desmiente ruptura de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El encargado de aclarar la situación fue el periodista de espectáculos Jomari Goyso, quien aseguró en el programa Despierta América que la pareja continúa junta y, además, atravesando un buen momento. Sus declaraciones han puesto freno a las especulaciones que surgieron en redes sociales y algunos espacios de entretenimiento.

Yo hablé con ellos el fin de semana, están en su casa felices”, afirmó Goyso.

Jomari Goyso asegura que la pareja sigue unida. Especial

Quien además destacó que su versión se basa en experiencias recientes y directas con ambos artistas. Incluso, comentó que mantuvo contacto a través de videollamadas, lo que le permitió constatar el ambiente positivo en el que se encuentran.

Rumores de crisis en su relación de Ángela y Nodal

Las versiones sobre una posible ruptura comenzaron a circular luego de que algunos comunicadores difundieran información sobre presuntos conflictos en la relación, incluyendo rumores de infidelidad y distanciamiento.

Las especulaciones incluyeron versiones de infidelidad. Especial

También se llegó a especular que la intérprete habría abandonado temporalmente el hogar que comparte con Nodal para regresar con su familia.

Sin embargo, estas versiones contrastan con lo dicho por Goyso, quien enfatizó que la pareja ha optado por mantener un perfil más reservado, alejándose del ruido mediático.

Estamos en una época en la que todo el mundo opina sobre la vida de los demás, y a veces es necesario desconectarse”, comentó el conductor.

¿Cuál es la polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Cabe recordar que Ángela y Nodal han estado en el centro de la conversación desde el lanzamiento de “Un vals”, un tema que el cantante presentó como una dedicatoria especial para su esposa.

Christian Nodal responde a polémica por modelo de “Un vals” y comparaciones con Cazzu y Ángela Aguilar IG

No obstante, el videoclip generó polémica en redes sociales debido a comparaciones entre la modelo protagonista y la rapera Cazzu, expareja del sonorense y madre de su hija.

Ante la controversia, Nodal aclaró que no tuvo participación directa en la elección creativa del video, postura que fue respaldada por el equipo de producción. Aun así, el tema alimentó comentarios y teorías que contribuyeron a la narrativa de una posible crisis en su relación.

La pareja estaría viviendo un momento estable y feliz. Foto: Grosby

En medio de estas versiones, también se mencionó la supuesta intervención de Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien habría buscado proteger a su hija ante los rumores. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por la familia.

Lo cierto es que, hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho declaraciones públicas sobre los rumores. Y por ahora, todo indica que siguen juntos, apostando por su relación lejos del ruido… y más cerca de su propia realidad.