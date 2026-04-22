Sandra Echeverría es acusada de extorsión por CEO de Metaxchange tras detención

Sandra Echeverría ha llamado la atención debido al caso MetaXchange. La actriz, quien anteriormente denunció haber sido víctima de un presunto fraude financiero, fue señalada directamente por la fundadora de la empresa, Nazaret Rodríguez, quien asegura que la situación legal forma parte de un esquema de presión en su contra.

En medio de las acusaciones por fraude hechas por la actriz, la empresaria decidió hacer públicas sus declaraciones mediante un video difundido en redes sociales. En ese mensaje, no solo rechazó los señalamientos en su contra, sino que también responsabilizó a algunas de las personas que la denunciaron, entre ellas la actriz, de formar parte de lo que calificó como un intento de extorsión.

Empresaria niega fraude y lanza acusaciones

Tras su detención en la Ciudad de México, la fundadora de MetaXchange reapareció en redes sociales para fijar su postura. En su mensaje, aseguró que ni ella ni su equipo han cometido delitos, y que las acciones legales en su contra responden a intereses ajenos a la justicia.

Sandra Echeverría

“Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, declaró en el video.

La empresaria fue clara al rechazar las acusaciones que la vinculan con un esquema fraudulento.

“No cometimos delito alguno”, afirmó, insistiendo en que el proceso en su contra carece de fundamento legal.

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Acusa a Sandra Echeverría de extorsión

Dentro de su declaración, la fundadora de MetaXchange mencionó de manera específica a Sandra Echeverría, a quien señaló por haber iniciado acciones legales en su contra. Según su versión, la actriz no solo denunció a la empresa, sino que también forma parte de un grupo que habría intensificado el conflicto.

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación”, expresó.

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Además, aseguró que este contexto ha afectado directamente la operación de la empresa, dificultando el cumplimiento de sus compromisos financieros. En ese sentido, sostuvo que la exposición mediática ha tenido consecuencias negativas en la resolución del problema.

“Toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”.

Sandra Echeverría reaccionó a la detención de fundadora de empresa

Antes de estas acusaciones, la actriz había compartido su experiencia como una de las afectadas. En distintas ocasiones expresó su preocupación por la falta de pagos y agradeció el trabajo de las autoridades tras la detención de la empresaria.

“Hoy ha sido un día súper importante para nosotros, ha sido un día muy emocional. Llevamos varios meses trabajando en este caso y hay tanta gente a la que quiero agradecer profundamente”.

También reconoció el operativo que llevó a la captura, destacando el esfuerzo institucional.

“Ver ayer la operación tan perfectamente bien coordinada para lograr la detención de Nazaret N fue de verdad un orgullo inmenso. ¡Qué gran equipo! A nombre de todos los más de 1500 afectados, gracias por pelear por nosotros, gracias por no soltarnos y por llegar hasta las últimas consecuencias”.

El fraude de MetaXchange a Sandra Echeverría

El conflicto comenzó cuando diversas personas, incluida Sandra Echeverría, hicieron público que habían invertido dinero en MetaXchange con la expectativa de obtener rendimientos. Sin embargo, con el tiempo, los pagos dejaron de llegar, lo que derivó en múltiples denuncias.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la empresa es investigada por operar bajo un esquema que podría corresponder a un modelo piramidal. Las autoridades señalaron que existen más de 120 denuncias y una afectación económica superior a los 150 millones de pesos.

Las indagatorias continúan, y además de la empresaria, hay otras personas vinculadas al caso que enfrentan procesos legales.

PJG