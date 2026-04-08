Heeseung, exmiembro de ENHYPEN, redebutará como solista: conoce su nuevo nombre

Después del anuncio de la salida de Heeseung de ENHYPEN, el idol de K-pop se prepara para su redebut como solista y ¡ya tiene un nuevo nombre!

Lee Heeseung, quien durante casi seis años fue el pilar vocal y el centro indiscutible de ENHYPEN, ha decidido cerrar su capítulo con la agrupación para embarcarse en una travesía en solitario.

Sin embargo, este no es un simple debut como solista; se trata de un "rebranding" total con nuevo nombre incluido, así como redes sociales. Si bien ENGENE, el nombre del fandom de ENHYPEN, no ha dejado de apoyarlo, ahora también espera el renacimiento de uno de los talentos más brillantes de la cuarta generación.

Con una estética mucho más cruda, auténtica y despojada de los artificios del idol tradicional, Heeseung busca conectar con su audiencia desde un lugar de absoluta vulnerabilidad.

Heeseung de ENHYPEN redebuta con nuevo nombre BELIFT LAB

Heeseung, ex ENHYPEN, prepara su debut como solista

Heeseung y su empresa, BELIFT LAB, anunciaron su redebut bajo el nombre de Evan. A través de su nueva cuenta de Instagram, el cantante compartió una serie de fotografías para dar comienzo a esta etapa de su carrera.

Bajo el usuario @h_evva_n, Evan acumuló millones de seguidores, sirviendo como el primer punto de contacto oficial para esta nueva etapa. A través de esta plataforma, el diol ha comenzado a compartir pinceladas de su proceso creativo, dejando claro que su música tendrá un tinte mucho más personal e introspectivo de lo que habíamos escuchado en sencillos como "Knife" o los éxitos previos de ENHYPEN.

Heeseung de ENHYPEN redebuta con nuevo nombre BELIFT LAB

¿Por qué eligió ese nombre?

El idol describió su decisión en un comunicado:

EVAN es un nombre que he atesorado desde la infancia, uno que guarda muchos de mis recuerdos más preciados. A través de este nombre, espero llegar a los fans con música que exprese plenamente mi yo más honesto y natural.

Este cambio de nombre simboliza el desprendimiento de la imagen del "as" perfecto de ENHYPEN para dar paso a un cantautor que no teme mostrar sus imperfecciones.

Heeseung de ENHYPEN redebuta con nuevo nombre BELIFT LAB

¿Qué opina ENGENE del redebut de Evan?

No todo ha sido celebración por el nuevo nombre, ya que un sector masivo del fandom organizó una movilización digital sin precedentes para intentar revertir la salida de Heeseung.

Una petición en la plataforma Change.org logró superar el millón de firmas en un tiempo récord, exigiendo que BELIFT LAB permitiera al cantante desarrollar su faceta solista sin abandonar ENHYPEN.

¿Qué podemos esperar de Evan tras su salida de ENHYPEN?

Heeseung o Evan era conocido como "el alma vocal" del grupo; sin embargo, el propio artista pidió comprensión para este "gran paso". En sus palabras, busca acercarse a ENGENE con "una mejor versión de sí mismo", una que solo podría lograrse a través de este nuevo camino independiente.

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para su primer álbum ni sobre el sonido que utilizará, todo apunta a que se alejará del pop sintetizado y bailable que caracterizaba a ENHYPEN para explorar géneros como el R&B contemporáneo, el indie pop o incluso el rock alternativo.