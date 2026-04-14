ENHYPEN en México: recinto y cuándo comprar boletos para su primer concierto en CDMX

ENHYPEN hizo esperar a sus fans, los ENGENES, varios días después de que anunciaran su gira “BLOOD SAGA” y revelaran que por primera vez visitarán México. Y tras la espera, esta mañana el grupo de K-pop dio a conocer más detalles sobre su show en tierras mexicanas.

Por medio de un comunicado en Weverse, ENHYPEN reveló la fecha, recinto y los días en los que sus fans podrán adquirir sus boletos para el primer concierto que darán en México. Aquí te contamos los detalles

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¿Cuándo y dónde se presentará ENHYPEN en México?

ENHYPEN llegará a México por primera vez, algo que sin duda emociona a todos sus fans en el país. Y algo que ya había adelantado el grupo de K-pop es que se presentarán en México este 11 de julio, sin embargo, se desconocía el lugar en el que se llevará a cabo su concierto.

Pero esta mañana se dio a conocer esta información. ENHYPEN se presentará en unos meses en la Arena Ciudad de México en la CDMX, uno de los recintos que en varias ocasiones ha recibido a importantes artistas de K-pop.

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¿Cuándo será la preventa de boletos para ENHYPEN en México?

ENGENE, toma en cuenta que se realizarán varias ventas de boletos para ver a ENHYPEN en su primer concierto en México.

La preventa para la ENGENE membership será el 22 y 23 de abril en Superboletos, hasta el momento se sabe que comenzará la venta a las 10:00 AM.

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Recuerda que para tener acceso a esta preventa deberás contar con una membresía. Si no tienes una puedes comprarla a través de Weverse y tiene un costo aproximado de $372. 56 pesos. Una vez que tengas tu membresía deberás registrarte en enhypenbloodsagatour.com desde hoy y hasta el domingo 19 de abril a las 8:59 PM.

La siguiente es la preventa Banco Azteca con la que podrás comprar tus boletos si cuentas con una tarjeta de crédito de dicho banco. Esta preventa también se realizará el 22 y 23 de abril en Superboletos, aun sin horario confirmado.

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Finalmente, podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta en la venta general el próximo 24 de abril en Superboletos a las 11:00 AM.

Toma en cuenta que por el momento se desconocen el mapa y el precio de los boletos, pero se espera que se revelen unos días antes de se realicen las preventas.

PJG