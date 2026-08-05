Harry Styles sorprende al cantar “Cielito Lindo” en su tercer concierto en CDMX

Harry Styles volvió a demostrar el cariño que siente por México durante su tercera presentación en el Estadio GNP Seguros. El cantante británico sorprendió al interpretar un fragmento de "Cielito Lindo", un gesto que provocó una ovación inmediata y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Desde su llegada a la capital del país, el exintegrante de One Direction ha protagonizado distintos momentos que han fortalecido su conexión con el público mexicano. Se le ha visto correr en el Bosque de Chapultepec, pasear por Paseo de la Reforma junto a su prometida e, incluso, disfrutar de tacos en uno de los establecimientos más populares de la Ciudad de México.

El cantante británico llegó a la CDMX para ofrecer seis conciertos. X @HarryMexOficial

¿Cuándo cantó Harry Styles "Cielito Lindo" en su tercer concierto de la CDMX?

La noche del 4 de agosto, durante su tercer concierto en la Ciudad de México, Harry Styles desató la emoción de sus seguidores al comenzar a interpretar "Cielito Lindo", una de las canciones más representativas de la cultura mexicana.

Sin acompañamiento instrumental, el cantante inició con el verso más reconocido del tema:

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores.

De inmediato, miles de asistentes respondieron al llamado del artista, quien los invitó con señas a cantar junto a él. El Estadio GNP Seguros se unió en un solo coro y convirtió ese instante en uno de los más memorables de la presentación.

Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Aunque la interpretación duró apenas unos segundos, los seguidores del británico destacaron el gesto como una muestra de respeto y cariño hacia el público mexicano.

Harry Styles canta Cielito Lindo en CDMX Captura de pantalla.

¿Qué otras sorpresas dejó el tercer concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros?

La interpretación de "Cielito Lindo" no fue la única sorpresa de la noche. Al terminar de interpretar As It Was, el británico ondeó la bandera de México. Más tarde, al concluir el concierto, tomó el micrófono y se despidió de sus fans, esta vez en español.

Buenas noches, Ciudad de México. Vayan a sus casas con cuidado, cuídense, muchas gracias.

Aunque tanto la interpretación del tema mexicano como la despedida fueron breves, ambos momentos provocaron una gran ovación. Para muchos asistentes, estas palabras representaron un gesto de agradecimiento hacia el cariño que el cantante ha recibido del público mexicano desde el inicio de su carrera como solista.

Harry Styles canta Cielito Lindo en CDMX Captura de pantalla.

La canción que ningún artista puede resistir en México

Harry Styles no ha sido el único artista internacional que ha interpretado "Cielito Lindo" durante un concierto en México. A lo largo de los años, varios cantantes extranjeros han incluido esta emblemática melodía en sus presentaciones como una forma de conectar con el público mexicano.

Más allá de convertirse en una tradición, interpretar esta canción representa un reconocimiento a la riqueza cultural y musical del país, además de un gesto de cercanía con los asistentes.

Uno de los casos más recientes fue el de Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, quien interpretó "Cielito Lindo" durante su presentación en el FIFA Fan Festival realizado en el Parque Fundidora de Monterrey.

Por su parte, Dua Lipa también rindió homenaje a la música mexicana durante su gira Radical Optimism Tour. Aunque no interpretó "Cielito Lindo", sorprendió al público al cantar "Bésame mucho", el clásico de Consuelo Velázquez, durante su concierto en la Ciudad de México.

Harry Styles Especial

¿Cuáles son las fechas de los próximos conciertos de Harry Styles en México?

Con el concierto del 4 de agosto, Harry Styles completó tres de las seis presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros como parte de su Together, Together Tour.

Las fechas restantes son:

Viernes 7 de agosto.

Sábado 8 de agosto.

Lunes 10 de agosto.

Cada una de estas presentaciones ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan nuevas sorpresas y momentos inolvidables durante el paso del cantante británico por la Ciudad de México.

La conexión que Harry Styles ha construido con el público mexicano volvió a quedar en evidencia durante esta tercera presentación. Más allá del repertorio, el cantante apostó por un gesto sencillo, pero significativo, que convirtió a "Cielito Lindo" en uno de los instantes más recordados de la noche y reafirmó el vínculo que mantiene con sus fans en México.