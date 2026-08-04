Lucran con la incertidumbre: venden cursos para examen de control sin fechas oficiales

Sin que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) haya publicado aún las fechas y sedes del examen de control para el ingreso a licenciatura 2026-2027 —cuya convocatoria se espera sea difundida este martes—, academias y centros de regularización privados ya comenzaron a ofrecer cursos intensivos de preparación para los aspirantes.

A través de redes sociales, diversas instituciones difundieron promociones de repasos, bancos de reactivos, simuladores y sesiones de estudio enfocadas en la prueba presencial con la que la Universidad repondrá el proceso de admisión, luego de las irregularidades detectadas en la aplicación del examen en línea.

De acuerdo con materiales promocionales difundidos por las propias instituciones, centros como Casa Prometeo, Academia Gauss, Master Math, Si Quedé, el Centro de Regularización y Apoyo Académico (CRAAC) y el Instituto Mexicano Interdisciplinario lanzaron convocatorias de preparación para el llamado examen de control.

Las ofertas comenzaron a circular en cuestión de horas después del anuncio de la UNAM y algunas academias programaron el inicio de sus cursos desde este lunes 3 de agosto, con programas dirigidos a los aspirantes que deberán presentar la nueva evaluación.

Los cursos incluyen modalidades en línea y presenciales, clases vespertinas, preparación por áreas de conocimiento y materiales de apoyo. En sus carteles publicitarios, algunas academias exhiben tarifas desde 400 pesos semanales y esquemas sin cuota de inscripción.

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La oferta apareció en medio de la incertidumbre de miles de estudiantes tras la decisión de la UNAM de aplicar un examen presencial de control para validar los resultados del proceso de admisión, luego de las anomalías registradas en la plataforma utilizada para la evaluación en línea.

Los mensajes promocionales apelan directamente a esa preocupación de los aspirantes:

“Creemos firmemente en que tu esfuerzo, tus noches de desvelo y tu vocación merecen una evaluación justa. Nadie debería quedarse fuera de la universidad de sus sueños por irregularidades o puntajes alterados. Tu sueño de ser universitario sigue vivo y hoy tienes una nueva oportunidad real de demostrar de qué estás hecho”, señala una publicación promocional.

En sus materiales gráficos, algunas academias utilizan como eje central la denominación “Examen de Control UNAM 2026” y dirigen sus mensajes tanto a aspirantes seleccionados como a jóvenes que no obtuvieron un lugar en la primera fase del proceso.

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Además, algunas publicaciones incorporan elementos visuales asociados con la Universidad, como fotografías de Ciudad Universitaria y referencias directas a la institución para promocionar sus servicios.

La Universidad dará a conocer este martes los lineamientos oficiales del nuevo examen, mientras academias privadas ya comenzaron a disputar un mercado generado por la reposición del proceso de admisión: la preparación de aspirantes para una prueba que apenas está por definir sus condiciones de aplicación.