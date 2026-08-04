Sheinbaum firma decreto de transparencia digital para garantizar el acceso a la información del gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este martes 4 de agosto el decreto de transparencia digital con el objetivo de fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información pública del gobierno de México.

La mandataria informó que la iniciativa será incorporada a la Ley General de Transparencia al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, con el propósito de garantizar que todos los mexicanos puedan conocer las acciones del gobierno federal.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo explicó que el nuevo decreto elimina la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública y cuál no, al establecer criterios específicos para la difusión de datos gubernamentales.

Eso es lo que estamos presentando: el decreto y, para el inicio de sesiones del Congreso, se va a incorporar a la Ley de Transparencia, para garantizar el acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas de lo que hace el gobierno de México", afirmó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado señaló que la legislación vigente permite que funcionarios determinen la publicidad de ciertos datos bajo criterios relacionados con la seguridad nacional o procedimientos administrativos y judiciales.

Con el nuevo decreto, la primera presidenta del país dijo que esos criterios quedarán definidos en la norma y dejarán de depender de decisiones individuales.

Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario. Hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo o judicial, no puede informarse", explicó.

Sheinbaum subrayó que únicamente podrá restringirse la información relacionada con procesos judiciales, administrativos en curso o aquella cuya difusión comprometa la seguridad nacional.

El objetivo es que las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones establecidas por la ley. Cuartoscuro

Decreto presidencial divida en cuatro ejes

Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buen Rostro, detalló que el decreto presidencial busca ampliar la transparencia en todas las dependencias del gobierno de México mediante cuatro ejes principales:

Contrataciones públicas.

Contrataciones públicas. Fiscalización y auditorías.

Información de las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Invitación para que estados, municipios y otros poderes se sumen al modelo de transparencia.

La funcionaria destacó que el objetivo es que las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones establecidas por la ley.

Buen Rostro recordó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la transferencia de funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Plataforma Nacional de Transparencia presentaba constantes fallas técnicas.

Por último, la secretaria explicó que actualmente se realizan trabajos para estabilizar el sistema, el cual fue desarrollado hace más de ocho años, con el fin de garantizar que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información pública.