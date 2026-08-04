Harry Styles sigue dando de qué hablar en México, pero esta vez no fue por uno de sus conciertos. Un video grabado en calles de la Ciudad de México mostró al cantante británico realizando un gesto que rápidamente conquistó a sus seguidores y desató cientos de comentarios en redes sociales.

Mientras paseaba por la capital, el exintegrante de One Direction se encontró con una persona en situación de calle. Sin detener el paso por mucho tiempo ni llamar la atención de quienes lo rodeaban, se acercó para entregarle dinero y después continuó con su recorrido.

La escena fue captada por personas que se encontraban en el lugar y, poco después, comenzó a circular en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la sencillez con la que actuó el artista.

Fans destacan la actitud del cantante

En los últimos días, Harry Styles ha sido visto recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México. Cafeterías y algunas de las zonas más conocidas de la capital han formado parte de su itinerario antes y después de sus presentaciones.

No es raro que el cantante aproveche sus viajes para caminar por las ciudades que visita. A diferencia de otros artistas internacionales que prefieren permanecer en hoteles o desplazarse con fuertes medidas de seguridad, Harry suele salir a conocer los lugares donde ofrece conciertos, lo que ha permitido que algunos seguidores lo encuentren durante sus paseos.

Por eso, el video no tardó en hacerse viral. Aunque el gesto fue breve, muchos fans señalaron que refleja la personalidad que el cantante ha mostrado en distintas etapas de su carrera; alejada de los reflectores cuando se trata de este tipo de acciones.

Harry Styles cantando. REUTERS

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales hubo quienes aplaudieron que ayudara sin buscar reconocimiento, mientras otros comentaron que el momento demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del pop internacional.

Su residencia en el Estadio GNP Seguros sigue siendo un éxito

La visita de Harry Styles a México coincide con una residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, una serie de presentaciones que ha reunido a miles de personas provenientes de diferentes estados del país e incluso del extranjero.

Desde que se anunciaron las fechas, los boletos se agotaron en poco tiempo, confirmando el enorme arrastre que mantiene el cantante entre el público mexicano.

Cada noche, el británico interpreta algunos de los temas más exitosos de su carrera, entre ellos As It Was, Watermelon Sugar, Adore You, Golden, Late Night Talking, Sign of the Times, Kiwi y Satellite, además de otras canciones que forman parte de sus producciones más recientes.

La combinación de éxitos, una producción de gran formato y la cercanía que suele mostrar con sus seguidores han convertido esta residencia en uno de los eventos musicales más comentados del verano en la Ciudad de México.

Un gesto que fue más allá de la música

Aunque la atención está puesta en sus conciertos, el video de Harry Styles ayudando a una persona en situación de calle terminó robándose parte de la conversación en redes.

Sin discursos ni cámaras preparadas, el cantante protagonizó un momento que muchos calificaron como genuino. La grabación sigue acumulando reproducciones y comentarios, mientras su estancia en la capital mexicana continúa generando expectativa entre quienes esperan verlo, ya sea sobre el escenario o caminando por las calles de la ciudad.

Harry Styles dará concierto en la CDMX. REUTERS

En esta ocasión, más allá del espectáculo, fue un pequeño acto de solidaridad el que terminó dejando huella entre sus seguidores.