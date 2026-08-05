¿Quién es Perez Hilton? Del hito de los blogs de Hollywood a su preocupante colapso en vivo

Perez Hilton se hizo tendencia la noche del martes después de que las autoridades del condado de Miami-Dade confirmaran que fue trasladado a un hospital tras responder a una emergencia relacionada con una transmisión en vivo en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes acudieron a su domicilio luego de recibir varias llamadas sobre un aparente episodio de autolesión. Horas más tarde informaron que el creador de contenido fue localizado sano y salvo y puesto bajo atención médica, mientras especialistas brindan apoyo a sus familiares.

Tras conocerse la noticia, miles de personas comenzaron a preguntarse quién es Perez Hilton y por qué su nombre llegó a ser uno de los más conocidos dentro del mundo del entretenimiento.

Perez Hilton alcanzó la fama con uno de los blogs de espectáculos más leídos. Grosby Group

Perez Hilton fue de las primeras referencias en internet

Detrás del nombre de Perez Hilton está Mario Armando Lavandeira Jr., un creador de contenido nacido en Miami, Florida, en una familia de origen cubano.

A principios de los años 2000 lanzó un blog dedicado exclusivamente a las noticias de celebridades.

En ese momento las redes sociales todavía no tenían el peso que tienen hoy, por lo que millones de personas recurrían a sitios especializados para enterarse de los nuevos romances, rupturas, escándalos y proyectos de actores, cantantes y figuras de la televisión.

El nombre "Perez Hilton" nació como un juego con Paris Hilton, una de las celebridades más mediáticas de aquellos años. Con esa identidad creó una marca que rápidamente ganó popularidad dentro del entretenimiento digital.

Su página se distinguía por publicar fotografías de paparazzi, exclusivas y comentarios sobre las figuras más famosas de Hollywood. Ese estilo directo hizo que su audiencia creciera con rapidez, aunque también provocó críticas por la forma en que abordaba la vida privada de varias celebridades.

Mario Lavandeira creó el personaje de Perez Hilton a principios de los años 2000. Grosby Group

Su blog marcó una etapa en la prensa de espectáculos

Antes de que artistas y actores compartieran su vida diaria en Instagram, TikTok o X, muchos seguidores buscaban las novedades del mundo del espectáculo en páginas como la de Perez Hilton.

Su sitio llegó a convertirse en uno de los más visitados de Estados Unidos dentro del entretenimiento. Incluso varios medios retomaban la información que publicaba cuando conseguía fotografías exclusivas o adelantaba noticias relacionadas con figuras de Hollywood.

Con el paso de los años amplió su carrera y comenzó a participar en programas de televisión, radio y podcasts, además de mantener una actividad constante en redes sociales.

El propio Hilton también reconoció que con el tiempo cambió la manera en que hacía contenido. En distintas entrevistas ha explicado que buscó dejar atrás el tono agresivo que caracterizó algunas de sus publicaciones durante los primeros años del blog.

Perez Hilton fue uno de los primeros blogueros de espectáculos con alcance mundial. IG theperezhilton

¿Cuáles han sido los problemas de salud que tuvo Perez Hilton?

La situación ocurrida esta semana no es el único problema de salud que ha enfrentado Perez Hilton en 2026.

En marzo reveló en un video de YouTube que permaneció 21 días hospitalizado después de sufrir complicaciones derivadas de una úlcera que terminó provocándole una perforación y un cuadro de sepsis.

Un mes después volvió a compartir otra noticia relacionada con su salud. Informó que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia luego de que los médicos detectaran una trombosis venosa profunda, causada por un coágulo de sangre que, según explicó, pudo haber representado un riesgo mayor si no era atendido a tiempo.

Tras recuperarse, aseguró que esas experiencias lo llevaron a replantear distintos aspectos de su vida personal.

El blog de Perez Hilton marcó una época antes del auge de las redes sociales. IG theperezhilton

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Perez Hilton?

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, el creador de contenido fue localizado con vida y trasladado por los servicios de emergencia a un hospital local, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades también informaron que especialistas en atención de crisis permanecieron con la familia para brindar apoyo y recursos durante la intervención.

Por su parte, los representantes de Perez Hilton señalaron que, hasta el momento de emitir su comunicado, no habían logrado comunicarse directamente con él y reiteraron que su principal preocupación es conocer su estado de salud.

Además, pidieron al público respetar su privacidad mientras esperan información oficial.