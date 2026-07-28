¡Harry Styles ya vive como mexicano! Lo captan comiendo tacos y las redes enloquecen | VIDEO

La llegada de Harry Styles a México desató furor entre sus fans, quienes han esperado por más de dos años debido a su retiro temporal de los escenarios. A pocos días de que arranque su residencia de conciertos en la capital mexicana, el cantante británico fue captado disfrutando de una cena en una de las taquerías más populares de la ciudad.

Hasta el momento, Harry Styles no ha emitido comentarios sobre el video ni sobre su estancia en la Ciudad de México. Sin embargo, en redes sociales han circulado distintos videos donde se observa al exintegrante de One Direction paseando por diferentes puntos de la capital.

Harry Styles es captado comiendo tacos en la CDMX Captura de pantalla

¿Dónde captaron a Harry Styles comiendo tacos en la CDMX?

El video viral fue grabado en una sucursal de Taquería Orinoco, una cadena originaria de Monterrey que se ha consolidado como uno de los establecimientos favoritos para quienes buscan tacos de trompo, res y chicharrón en la Ciudad de México.

Las imágenes comenzaron a circular la noche del 27 de julio de 2026 en Instagram y, poco después, se difundieron en otras redes sociales, donde miles de seguidores reaccionaron al encuentro.

El video fue grabado por una comensal de la taquería, quien no pudo ocultar los nervios al encontrarse con el cantante. Junto al video escribió:

Cosita random del día, la temblorina era real, jaja.

En la grabación también aparece el texto:

POV: Estás comiendo taquitos muy cerca de Harry Styles.

Después, la comensal enfoca al intérprete de As It Was, quien aparece sentado en una mesa de Taquería Orinoco mientras disfruta de una orden de tacos con aparente tranquilidad.

Para la versión editada del video, la usuaria eligió como fondo musical Día de Suerte, de Alejandra Guzmán, tema que se volvió popular en redes por el fragmento:

Y de pronto un día de suerte, se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino.

Así reaccionaron los fans tras ver a Harry Styles disfrutando de tacos mexicanos

La publicación no tardó en provocar una ola de reacciones entre los seguidores del cantante. En cuestión de minutos, decenas de usuarios compartieron el video y expresaron su emoción al saber que Harry Styles ya se encuentra en territorio mexicano.

Entre los comentarios, varios fanáticos bromearon con que el cantante "ya adoptó las costumbres mexicanas" por elegir tacos durante su primera noche en la capital.

Harry Styles es captado comiendo tacos en la CDMX Captura de pantalla

Algunas de las reacciones fueron:

"Cómo exprimía el limón en sus tacos, qué cosita."

"¿Estaban buenos? Me importa que haya elegido buenos tacos."

"Amiga, ¿qué taquería es? Quiero ir a comer y decir que comí donde Harry comió taquitos."

"Otra vez México ganándole a la IA, Harry no detectó la cámara."

"¡Por Dios! Eso sí que es agotar toda la suerte de la vida, jajaja. ¡Pero lo valió!"

Otros usuarios, especialmente quienes asistirán a sus conciertos, confesaron que les preocupaba que los tacos pudieran caerle mal al cantante e interferir con las fechas de los conciertos en la Ciudad de México.

Además, otra usuaria preguntó cuáles tacos había pedido el artista británico. La persona que grabó el video respondió:

Trompo y agüita de horchata.

Harry Styles es captado comiendo tacos en la CDMX Captura de pantalla

Fechas de los conciertos de Harry Styles en la CDMX

Mientras el video continúa acumulando reproducciones, los fans ya cuentan los días para el inicio de la residencia Together, Together en el Estadio GNP Seguros, donde Harry Styles ofrecerá seis presentaciones.

Las fechas confirmadas son:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

4 de agosto de 2026

7 de agosto de 2026

8 de agosto de 2026

10 de agosto de 2026

La gira marca el regreso del cantante a México después de varios años de ausencia y representa una de las residencias internacionales más esperadas de 2026.

OCESA recomienda a los asistentes consultar previamente los horarios de acceso, las políticas del recinto y las indicaciones sobre los objetos permitidos. Por su parte, Ticketmaster mantiene información actualizada sobre boletos y servicios adicionales para cada una de las fechas.

A pocos días del primero de sus conciertos, cualquier aparición pública de Harry Styles provoca una reacción inmediata entre sus seguidores. Su visita a Taquería Orinoco no solo dejó un video viral, sino que también aumentó la expectativa por el inicio de su residencia en la Ciudad de México, donde miles de fans esperan verlo de regreso sobre el escenario.