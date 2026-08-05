Disney y TikTok permitirán a creadores usar sus personajes: Descubre cómo hacerlo

Hasta el día de hoy, usar un personaje de cualquiera de las divisiones de Disney Company podía suponer que una cuenta en redes sociales sufriera baneo o una penalización, pero eso cambiará con el nuevo acuerdo firmado por la compañía de entretenimiento y TikTok.

A través de un comunicado, Disney informó de una alianza global que permitirá a los creadores de contenido utilizar escenas, secuencias emblemáticas y personajes de su extenso catálogo de franquicias —incluyendo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars y FX— para la elaboración de videos cortos.

Sin embargo, como todo acuerdo tiene letras pequeñas y los creadores de contenido deberán estar conscientes de que abrirán las puertas para que, su contenido generado usando estos personajes, pueda integrarse directamente a la aplicación de Disney+, el servicio de streaming de la empresa.

¿Cómo podrán los creadores usar los personajes y participar?

El programa piloto arrancará inicialmente en Estados Unidos para posteriormente desplegarse a otros mercados internacionales. Para formar parte de esta iniciativa y hacer uso del material oficial, los creadores deberán seguir estos pasos:

Inscripción en el programa: Los usuarios interesados deberán registrarse y aceptar los términos de la iniciativa (opt-in) a través de TikTok .

Los usuarios interesados deberán registrarse y aceptar los términos de la iniciativa (opt-in) a través de . Acceso al catálogo oficial: TikTok facilitará a los participantes una biblioteca con fragmentos y elementos multimedia pertenecientes a cientos de películas y series de Disney .

TikTok facilitará a los participantes una biblioteca con fragmentos y elementos multimedia pertenecientes a cientos de películas y series de . Creación y distribución: Los videos publicados bajo este esquema no solo vivirán en la red social, sino que los mejores metrajes serán seleccionados para mostrarse en la sección de formato vertical (Verts) dentro de la app de Disney+.

Los personajes de Marvel también están incluidos en el acuerdo Foto: Marvel Studios

Pero esto no es todo lo que Disney pretende hacer con los creadores de contenido. Consciente del impacto que puede tener un video corto en las redes sociales, la firma quiere recompensar a los creadores que marquen tendencia por ello ambas empresas presentaron el Disney Creator Ambassador Program.

El esquema está diseñado para impulsar el talento emergente. A través de este programa, los creadores con mejor desempeño podrán acceder a recompensas especiales, mayor visibilidad digital, pases a eventos exclusivos de la industria y oportunidades de desarrollo profesional dentro del sector audiovisual.