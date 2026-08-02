Harry Styles resbala durante concierto en CDMX tras la lluvia; así reaccionó el cantante

El segundo concierto de Harry Styles en México se vio afectado por la intensa lluvia que se registró horas antes de comenzar el show. Aun con el escenario mojado, el exintegrante de One Direction salió a cantar; sin embargo, vivió un momento inesperado tras resbalar en una de las pasarelas del escenario del Estadio GNP Seguros.

La caída fue captada en cientos de videos grabados por el público y rápidamente se difundió en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la reacción del intérprete de As It Was, quien incluso permaneció unos segundos en el piso sin dejar de cantar.

Harry Styles Especial

¿Por qué Harry Styles resbaló durante su concierto en la CDMX?

El 1 de agosto se registró una fuerte tormenta con granizo en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo las instalaciones del Estadio GNP Seguros, sede de los seis conciertos programados de la gira 2026 de Harry Styles.

Aunque algunos rumores apuntaban a que el concierto podría posponerse o incluso cancelarse debido a las condiciones climáticas, el cantante salió al escenario poco después de las 9:00 de la noche para comenzar su presentación.

La caída ocurrió durante los primeros minutos del concierto, mientras interpretaba Are You Listening Yet. De acuerdo con los videos compartidos por los asistentes, Harry Styles perdió el equilibrio mientras recorría una de las largas pasarelas instaladas sobre el escenario.

Harry Styles resbala en concierto de CDMX IG

¿Qué dijo Harry Styles acerca de su caída?

Afortunadamente, la caída no pasó a mayores. El cantante se reincorporó en cuestión de segundos y continuó con el espectáculo. Incluso aprovechó el momento para seguir cantando desde el suelo, lo que hizo que el incidente pareciera parte del show.

Después de levantarse, sacudió su saco rojo y continuó interactuando con el público. Más tarde decidió quitarse los zapatos y seguir el concierto descalzo para evitar otro resbalón.

Durante una de sus interacciones con los asistentes, Harry Styles agradeció el cariño de sus seguidores y, entre risas, hizo referencia a lo ocurrido.

¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí. ¿Están todos bien?... Ya me resbalé por aquí"

La espontaneidad del cantante provocó la ovación del público, que respondió con aplausos y gritos de apoyo.

Harry Styles resbala en concierto de CDMX IG

¿Cuántos conciertos ofrecerá Harry Styles en la CDMX como parte de su gira Together, Together?

La Ciudad de México representa una de las escalas más importantes del Together, Together Tour.

Harry Styles tiene programadas seis presentaciones en el Estadio GNP Seguros: el 31 de julio; 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026. Varias de las fechas registran localidades prácticamente agotadas.

El montaje de la producción comenzó varios días antes del primer concierto debido a las dimensiones del escenario, considerado uno de los más grandes de toda la gira mundial.

El resbalón de Harry Styles quedó como una de las anécdotas más comentadas de su paso por la Ciudad de México. Más allá del incidente provocado por las condiciones del escenario tras la lluvia, el cantante mantuvo el espectáculo sin interrupciones y demostró una actitud que fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes convirtieron el momento en uno de los videos más compartidos de la gira.