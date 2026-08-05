¿Amistad o romance? Estas fueron las canciones que Chavela Vargas dedicó a Frida Kahlo

La historia entre Chavela Vargas y Frida Kahlo ha sido una de las más comentadas dentro del mundo artístico. A lo largo de los años, la cantante habló con admiración sobre la pintora mexicana y reconoció el profundo cariño que sintió por ella.

Aunque nunca confirmó que existiera un romance, la cercanía entre ambas artistas dio pie a numerosas versiones sobre la naturaleza de su relación.

¿Cómo nació el vínculo entre Chavela Vargas y Frida Kahlo?

De acuerdo con los relatos de la propia Chavela Vargas, el primer encuentro con Frida Kahlo ocurrió durante una reunión en la casa de la pintora, a la que asistió por invitación de un amigo.

La cantante confesó que no esperaba sorprenderse, pues pensaba que conocería a una artista más. Sin embargo, al verla por primera vez quedó profundamente impactada por su personalidad y presencia.

Foto: INBAL

Con el paso del tiempo, la admiración creció y ambas desarrollaron una relación muy cercana. Incluso, Diego Rivera y Frida Kahlo invitaron a Chavela a vivir con ellos durante aproximadamente un año, etapa en la que convivieron diariamente mientras la pintora enfrentaba complicaciones de salud.

¿Existió un romance entre Chavela Vargas y Frida Kahlo?

La naturaleza de la relación entre ambas sigue siendo motivo de debate.

Chavela Vargas sostuvo en distintas entrevistas que Frida Kahlo fue un amor platónico y que entre ellas existió una amistad muy profunda. Sin embargo, diversas versiones aseguran que también pudieron mantener una relación sentimental.

Chavela Vargas -Agencia Mezcalent

Años después salió a la luz una carta atribuida a Frida Kahlo dirigida al poeta Carlos Pellicer, en la que describía la fuerte atracción que sintió por la cantante desde el día en que la conoció, un documento que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

¿Qué canciones le dedicó Chavela Vargas a Frida Kahlo?

Entre las piezas que quedaron ligadas a la historia de ambas destacan "La Llorona" y "Paloma Negra".

Según la propia intérprete, estas canciones representaban los sentimientos que experimentaba hacia Frida y, al mismo tiempo, reflejaban el dolor y la intensidad emocional que identificaba en la vida de la pintora.

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Con el paso de los años, "La Llorona" se convirtió en el tema más asociado a la relación entre ambas artistas, mientras que "Paloma Negra" también fue recordada como una muestra del afecto que Chavela sentía por Kahlo.

¿Cómo conquistaba Chavela Vargas a las mujeres que le gustaban?

Durante una entrevista, la cantante confesó que no siempre recordaba con claridad la forma en que intentaba conquistar a las mujeres que despertaban su interés.

No obstante, aseguró que había un gesto que nunca faltaba: cantarles al oído, sin importar si tenían pareja o no, pues consideraba que la música era la mejor manera de expresar sus sentimientos.

frida kahlo y chavela vargas

¿Cuándo murió Chavela Vargas?

La legendaria intérprete falleció el 5 de agosto de 2012, a los 93 años, en un hospital de Cuernavaca, Morelos, luego de presentar complicaciones respiratorias, cardíacas y renales tras regresar de un viaje a Madrid.

Además de revolucionar la música regional mexicana con su estilo y romper estereotipos al presentarse con pantalones sobre el escenario, Chavela Vargas dejó un legado marcado por su autenticidad, su voz inconfundible y la estrecha relación que mantuvo con una de las figuras más importantes del arte mexicano, Frida Kahlo.