Aplazan audiencia contra Gerardo Mérida, exjefe policial ligado a "Los Chapitos"

La corte federal en Manhattan postergó, pero sin establecer nueva fecha, la audiencia que estaba programada para este martes para el exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

La corte tampoco ha dado alguna razón para la postergación.

Mérida es el único que se ha entregado a Estados Unidos entre diez funcionarios y exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados de corrupción y vínculos con la facción de los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, en el Cártel de Sinaloa.

La de este martes iba a ser la tercera audiencia para el general y exsecretario. Mérida cruzó la frontera a Arizona y se entregó el 11 de mayo, tuvo su primera audiencia en ese estado el día siguiente, cuando una corte ordenó trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos federales.

En su primera audiencia en Nueva York, el 15 de mayo, le instruyeron de cargos y, tanto su defensa como la corte, lo declararon inocente, por lo que tendría que enfrentar un juicio.

La fiscalía acusa a Mérida Sánchez de corrupción. Asegura que el ex secretario de Seguridad recibía pagos mensuales de cien mil dólares de los Chapitos para operar sin obstáculos en Sinaloa.

Los cargos específicos que enfrenta son por conspiración para importar estupefacientes, por posesión de ametralladoras, artefactos destructivos y por conspiración para poseer esas armas y artefactos.

La abogada defensora, Sarah Krissoff, dejó abierta la posibilidad de negociar posteriormente al responder que “presentamos una declaración de no culpable en este momento”.

A menos que Mérida Sánchez, de 66 años de edad, negocie colaborar con el gobierno de Estados Unidos, enfrenta una potencial sentencia de más de 60 años de prisión y una multa todavía por establecer.