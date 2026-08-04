Familia de salvadoreño muerto bajo custodia del ICE denuncia negligencia

Edwin Jovanny López Cornejo, un salvadoreño detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, murió tras sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Su familia denuncia una posible falta de atención médica, mientras ICE sostiene que recibió cuidados adecuados.

López Cornejo, cuya edad ha sido reportada como de entre 39 y 41 años según las distintas fuentes citadas, llevaba alrededor de seis semanas detenido en Delaney Hall. El ICE informó que había sido detenido el 18 de junio, después de que las autoridades lo acusaran de haber "reingresado ilegalmente a Estados Unidos".

Según ICE, el hombre sufrió una "emergencia médica" y fue trasladado al University Hospital de Newark, donde murió el sábado. La agencia indicó que la causa oficial de muerte permanece pendiente de una revisión médica adicional.

La familia del salvadoreño cuestiona la versión oficial y asegura que durante su detención no recibió de manera adecuada los medicamentos que necesitaba para controlar sus enfermedades.

El hermano de López Cornejo declaró a Noticias Telemundo AHORA 360 que el hombre tenía tratamientos prescritos para sus padecimientos.

“A él le habían recetado pastillas para eso que debía tomar de por vida”, dijo el hermano de López Cornejo a Noticias Telemundo AHORA 360. “Y esas pastillas no se las suministraron”.

María Cornejo, madre del fallecido, también denunció una posible negligencia médica y afirmó que su hijo padecía diabetes y convulsiones relacionadas con epilepsia.

“Fue negligencia médica, porque tampoco le dieron los auxilios que él necesitó”, dijo María Cornejo al programa AHORA 360. “Mi hijo no tenía vicios, no tenía récord [criminal], era un excelente hijo”.

La madre relató que la última vez que habló con su hijo fue el viernes, cuando él le dijo que se sentía mal. Posteriormente, según su versión, López Cornejo sufrió una caída dentro de Delaney Hall.

María Cornejo afirmó que los agentes de ICE únicamente acudieron para trasladarlo a un hospital y que, cuando ocurrió el traslado, su hijo ya no tenía signos de vida.

La mujer también aseguró que no fue contactada directamente por las autoridades para informarle del fallecimiento y que recibió la noticia a través del hospital.

ICE afirma que recibió atención médica adecuada

La versión de la familia contrasta con la información proporcionada por ICE.

La agencia migratoria señaló que López Cornejo recibió "la atención médica adecuada" durante su detención y que las autoridades de Delaney Hall llamaron al 911 después de la emergencia médica.

ICE también indicó que "la causa oficial de defunción queda pendiente de más revisiones médicas".

La diferencia entre ambas versiones deja abierta la pregunta sobre las circunstancias que precedieron al fallecimiento y sobre la atención que recibió el detenido antes de ser trasladado al hospital.

María Cornejo, madre del salvadoreño Edwin Jovanny López Cornejo. Captura de video/Noticias Telemundo AHORA 360

Delaney Hall enfrenta denuncias por sus condiciones

La muerte de López Cornejo ocurre en medio de una creciente controversia alrededor de Delaney Hall, un centro con capacidad para aproximadamente 1,000 personas que ha sido escenario de protestas y denuncias durante los últimos meses.

Manifestantes han cuestionado las condiciones de detención y han denunciado problemas relacionados con la atención médica, la alimentación, la higiene y la calidad del agua.

Según la oficina de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, algunos detenidos han reportado que el agua no es potable, además de que se han presentado quejas por falta de atención médica y por la propagación de enfermedades como gripe y Covid-19.

El centro, que anteriormente había funcionado como una instalación para la rehabilitación de personas con adicciones, permaneció cerrado durante algunos años antes de reabrir en 2025 como centro de detención migratoria.

La empresa privada GEO Group opera las instalaciones bajo un contrato con las autoridades federales.

Otra muerte ocurrió en Delaney Hall en 2025

López Cornejo no es la primera persona que muere mientras se encontraba bajo custodia en Delaney Hall.

En diciembre de 2025 murió en el centro Jean Wilson Brutus, un migrante haitiano.

El historial del lugar ha provocado llamados para que sea cerrado. Tras conocerse la muerte de López Cornejo, el senador demócrata de Nueva Jersey Cory Booker pidió nuevamente el cierre de las instalaciones.

"Esta no es la primera muerte de un detenido en Delaney Hall, y, en ausencia de una acción decisiva, no será la última", afirmó Booker en un comunicado.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también se pronunció sobre la situación y sostuvo que el centro "debe ser clausurado".

El alcalde de Newark, Ras Baraka, igualmente exigió el cierre de Delaney Hall. El funcionario señaló que GEO Group y ICE habían "demostrado un desprecio por la transparencia, la supervisión pública y las leyes diseñadas para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de quienes están bajo su custodia".

ACLU cuestiona las condiciones de los centros de detención

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) también criticó las condiciones denunciadas en Delaney Hall.

“Esta tragedia es otro resultado devastador de las condiciones inhumanas rampantes en Delaney y en otros centros de detención a lo largo del país, donde a la gente se les niega de manera rutinaria cuidado médico apropiado, acceso a comida y que tengan condiciones salubres”, señaló la oficina de la ACLU en Nueva Jersey.

La organización ha cuestionado además los cambios de ICE en la manera de contabilizar determinados fallecimientos relacionados con personas que son trasladadas a hospitales después de salir de un centro de detención.

La representante demócrata de Nueva Jersey Bonnie Watson Coleman también se pronunció sobre el caso y cuestionó las circunstancias de la detención de López Cornejo.

“Edwin había vivido en Estados Unidos desde niño. Todo da cuenta de que era un integrante íntegro y respetable de su comunidad. Su detención fue suficientemente cruel, pero si realmente le negaron acceso a sus medicamentos, eso pudiera significar homicidio”, dijo Watson Coleman en un comunicado.

La declaración se refiere a una acusación que hasta ahora no ha sido establecida oficialmente y que deberá ser examinada mediante las investigaciones correspondientes.

México busca esclarecer muertes bajo custodia migratoria

El caso de López Cornejo se suma a una serie de fallecimientos registrados bajo custodia migratoria durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Entre los casos recientes también está el de Priciliano Trejo, de origen mexicano, quien murió en el centro de detención de Stewart, en Georgia. Su familia ha denunciado que manifestó sentirse mal y que no recibió atención médica hasta que entró en coma.

De acuerdo con los datos disponibles de ICE citados en los reportes sobre el tema, más de 20 personas habrían muerto en centros de detención durante el último año, aunque otras fuentes contabilizan una cifra superior al considerar diferentes categorías de fallecimientos bajo custodia.

Ante esta situación, el Gobierno de México presentó a finales de julio una demanda legal para buscar esclarecer los fallecimientos de mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Una hija de 12 años queda tras la muerte de López Cornejo

López Cornejo dejó una hija de 12 años, de acuerdo con los testimonios de sus familiares.

Su madre, María Cornejo, expresó públicamente su dolor y pidió que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

“Exijo una respuesta, exijo que haya justicia no solo por mí y por mi hijo sino por todo lo que está pasando”, dijo a AHORA 360.

La familia espera conocer qué ocurrió durante las horas previas al traslado de López Cornejo al hospital y si recibió los medicamentos y la atención médica que, según sus allegados, necesitaba.

Por ahora, ICE mantiene que el salvadoreño recibió "la atención médica adecuada" y que la causa de muerte será determinada después de las revisiones médicas correspondientes.