Spider-Man: Un nuevo día arrasó en la taquilla y dejó mil millones de dólares en 6 días

Spider-Man: Un nuevo día arrancó con fuerza en los cines y ya consiguió una marca que muy pocas películas pueden presumir.

La nueva aventura protagonizada por Tom Holland superó los mil millones de dólares en taquilla mundial apenas seis días después de su estreno, convirtiéndose en la segunda producción que más rápido alcanza esa cifra en la historia del cine.

Spider-Man: Un nuevo día ya superó los mil millones de dólares en taquilla mundial. X @DiscussingFilm

Kevin Feige reconoce que Spider-Man: Un nuevo día superó las expectativas

Ni siquiera en Marvel Studios esperaban que la respuesta del público fuera tan rápida.

El presidente del estudio, Kevin Feige, reconoció en una entrevista con Variety que comenzar la semana con esos números fue algo que los tomó por sorpresa.

"Es abrumador, francamente, encontrarnos en esta posición un lunes por la mañana, de la mejor manera posible", comentó el productor.

Feige también admitió que nunca imaginó que el récord de Avengers: Endgame pudiera ser superado, aunque dijo sentirse feliz de que fuera precisamente una película de Marvel la que lo consiguiera.

El productor atribuyó parte del éxito al trabajo del director Destin Daniel Cretton, de Tom Holland, de la productora Amy Pascal y de la colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures, que ya suma cuatro películas del Spider-Man interpretado por Holland.

Tom Holland protagoniza la película más exitosa de Marvel en lo que va de 2026. X @DiscussingFilm

Los récords que ya rompió Spider-Man: Un nuevo día

Las cifras de la película fueron creciendo prácticamente desde su primer día en cartelera.

En Norteamérica acumuló 407 millones de dólares durante sus primeros cuatro días de exhibición, convirtiéndose en la producción que más rápido ha superado la barrera de los 400 millones en ese mercado.

El lunes posterior a su estreno también dejó otra marca. Ese día recaudó 47 millones de dólares, superando el registro de Black Panther, que en 2018 había conseguido 40 millones durante un lunes.

A nivel internacional, la respuesta del público también fue contundente. Fuera de Estados Unidos y Canadá, Spider-Man: Un nuevo día sumó 645.8 millones de dólares, suficientes para llevar la recaudación global por encima de los mil millones en menos de una semana.

Su primer fin de semana tampoco pasó desapercibido. La película obtuvo 360 millones de dólares en Estados Unidos y 932 millones en todo el mundo durante sus primeros tres días, suficientes para convertirse en el mayor estreno de fin de semana en la historia del mercado estadounidense y en el segundo debut global más grande registrado hasta ahora.

A eso se suman los 72 millones de dólares obtenidos en funciones de preestreno y los 169.8 millones que ingresó durante su primer día completo en cartelera, dos cifras que también establecieron nuevos récords.

Spider-Man: Un nuevo día rompió varios récords durante su primera semana en cines. X @DiscussingFilm

La nueva etapa de Peter Parker mantiene el interés del público

La cuarta película en solitario de Tom Holland retoma la historia después de Spider-Man: No Way Home, cuando Peter Parker decidió borrar su identidad de la memoria de todos para proteger el multiverso.

Ahora, el personaje enfrenta una etapa completamente distinta. Sin las personas que lo acompañaban antes y con una nueva amenaza sobre Nueva York, el héroe intenta encontrar su lugar mientras sigue protegiendo la ciudad.

Otro de los aspectos que ha despertado la curiosidad de los fans es la participación de Sadie Sink, cuyo personaje apunta a tener un papel importante en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La combinación entre una nueva historia, el regreso de Tom Holland y las conexiones con los próximos proyectos del estudio ha mantenido un flujo constante de espectadores en las salas durante toda la primera semana.