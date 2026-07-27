Reportan que Harry Styles ya llegó a México; fans lo captan en el aeropuerto

La cuenta regresiva para los conciertos de Harry Styles en México ya comenzó y, de acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, el cantante británico habría arribado al país este lunes.

Fotografías y videos difundidos por cuentas de fans, muestran a una persona identificada como el cantante descendiende de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, imágenes que rápidamente se hicieron virales entre sus seguidores.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo de trabajo han confirmado oficialmente su llegada, por lo que la información se mantiene basada en los reportes compartidos por usuarios y perfiles dedicados a seguir sus actividades.

Foto: Instagram harrystyles

¿Qué muestran las imágenes compartidas en redes?

Los videos que circulan en internet muestran al presunto cantante caminando sobre la pista del aeropuerto antes de abordar una camioneta que habría salido con dirección a la Ciudad de México.

Según las publicaciones, Harry Styles llegó en un vuelo privado para continuar con los preparativos previos al inicio de su serie de presentaciones en el país. Tras difundirse el material, cientos de fanáticos comenzaron a compartir mensajes y posibles avistamientos del artista en distintos puntos de la capital.

¿Cómo avanzan los preparativos para los conciertos?

https://www.excelsior.com.mx/espectaculos/agua-gratis-conciertos-harry-styles-estadio-gnp-seguros-cdmx

Mientras crecen las especulaciones sobre la llegada del cantante, en el Estadio GNP Seguros continúan los trabajos para instalar el escenario donde se llevarán a cabo los conciertos.

Desde el fin de semana comenzaron a difundirse fotografías del recinto en las que se observan estructuras metálicas, plataformas y parte del equipo técnico que formará parte del espectáculo. El montaje continuará durante los próximos días para dejar listo el escenario antes de la primera fecha.

Ya está llegando el escenario de Harry Styles a México pic.twitter.com/1y9iUqleJH — Indie 505 (@Indie5051) July 27, 2026

Este tipo de producción suele requerir varios días de trabajo debido a la instalación de pantallas, sistemas de iluminación, audio y otros elementos escénicos.

Foto: Instagrarm harrystyles

¿Cuándo serán los conciertos de Harry Styles en México?

Como parte de su gira internacional, Harry Styles tiene programadas seis presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Las fechas confirmadas son:

31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

10 de agosto

Ahora solo queda esperar a que el cantante o su equipo confirmen oficialmente su llegada a México y den inicio a una de las series de conciertos más esperadas por sus seguidores en el país.