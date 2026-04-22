Golpe al rock: muere Dave Mason, mente detrás de "Traffic"

El panorama musical internacional está de luto tras confirmarse la muerte de Dave Mason, uno de los nombres más influyentes del rock de los años 60 y 70. El artista falleció el domingo en su domicilio en el estado de Nevada, según confirmó su publicista, Melissa Dragich.

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento. Sin embargo, en meses previos, el músico ya había cancelado presentaciones y anunciado su retiro definitivo de los escenarios debido a complicaciones de salud derivadas de una infección.

Con su partida, el rock pierde a una figura esencial que ayudó a definir el sonido de una época y a consolidar el género como una fuerza cultural global.

¿Quién fue Dave Mason?

Nacido el 10 de mayo de 1946 en Worcester, Dave Mason se convirtió en una pieza fundamental del rock británico al fundar Traffic en 1967 junto a Steve Winwood, Jim Capaldi y Chris Wood.

La banda destacó por su estilo innovador, mezclando rock psicodélico, folk y jazz, lo que la convirtió en una propuesta vanguardista dentro de la escena musical de la época.

Mason fue responsable de algunas de las canciones más recordadas del grupo, como “Feelin’ Alright” y “Hole in My Shoe”. Aunque algunos de estos temas no fueron éxitos inmediatos, con el tiempo se transformaron en clásicos, reinterpretados por artistas como Joe Cocker y The Jackson 5.

Una carrera entre idas y vueltas

La relación de Mason con Traffic fue tan creativa como inestable. El músico dejó y retomó el proyecto en varias ocasiones, hasta que finalmente decidió emprender su camino como solista a finales de los años 60.

Su carrera individual fue igualmente destacada, con álbumes exitosos como Alone Together (1970), Dave Mason (1974) y Let It Flow (1977), este último certificado como disco de platino.

Además, colaboró con figuras legendarias como The Rolling Stones, George Harrison y Jimi Hendrix, participando en discos clave que marcaron la historia del rock.

Su legado en el Salón de la Fama

En 2004, Mason fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll como parte de Traffic, un reconocimiento a su impacto en la industria musical.

Tras conocerse su fallecimiento, Steve Winwood compartió un emotivo mensaje:

Dave formó parte de Traffic en sus inicios y desempeñó un papel importante en la configuración del sonido y la identidad de la banda durante ese tiempo.

También destacó:

Su talento como compositor, su destreza musical y su espíritu único ayudaron a crear música que ha perdurado mucho más allá de su época y que sigue significando mucho para los oyentes de todo el mundo.

Y concluyó con palabras de despedida:

Esos años siguen siendo una parte especial de la historia de la banda, y la contribución de Dave a ellos no se olvida. Su lugar en esa historia siempre será recordado, y a través de la música, su presencia perdura. En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos aquellos que lo amaron a él y a su música.

Su paso por Fleetwood Mac: una etapa poco recordada

Uno de los capítulos más curiosos de su carrera fue su breve paso por Fleetwood Mac en la década de los 90. Mason se integró en un momento complicado para la agrupación, tras la salida de Lindsey Buckingham.

Formó parte de la alineación que grabó el álbum Time en 1995, una etapa que generó opiniones divididas entre los fans debido a los cambios en el sonido y la ausencia de figuras clave como Stevie Nicks.

Aunque su paso fue breve, dejó claro su talento y versatilidad, aun en contextos complejos.

Un legado que trasciende generaciones

Más allá de su carrera, Dave Mason deja un legado que sigue vivo en la música contemporánea. Sus composiciones, su estilo de guitarra y su visión artística continúan influyendo a nuevas generaciones de músicos.

Le sobreviven su esposa Winifred Wilson, su hija Danielle, así como otros miembros cercanos de su familia.

Dave Mason

Su historia es la de un artista que nunca dejó de reinventarse y que, con cada nota, ayudó a construir la historia del rock.

AAAT*