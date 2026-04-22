¿Araña venenosa? Identifican la especie que mordió a Taylor Momsen antes de AC/DC

Lo que debía ser una noche más dentro del tour Power Up terminó convirtiéndose en una historia insólita. La propia Taylor Momsen compartió en redes sociales que fue mordida por una araña poco antes de su presentación, generando preocupación inmediata entre sus fans.

La artista, conocida también por liderar la banda The Pretty Reckless, relató el momento con su característico humor, aunque dejando claro que la experiencia fue dolorosa y alarmante.

Así que no sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió arrancarme un trozo y su veneno me dejó hecha polvo, así que tuvieron que venir los maravillosos médicos de México a ponerme una inyección antes del concierto de anoche... ¡añadan eso a la lista!

El mensaje se viralizó rápidamente, no solo por lo inusual del incidente, sino también por el hecho de que Momsen decidió continuar con el show pese a la situación.

¿Qué araña fue? La temida violinista

Semanas después del incidente, se dio a conocer que la especie responsable habría sido la Loxosceles reclusa, conocida comúnmente como araña violinista o reclusa parda.

Este arácnido es considerado uno de los más peligrosos para el ser humano debido a la potencia de su veneno. Se distingue fácilmente por una marca oscura en forma de violín en la parte frontal de su cuerpo, además de una característica poco común: posee seis ojos, en lugar de los ocho habituales en la mayoría de las arañas.

Cantante Taylor Momsen mordida por una araña en CDMX. Especial

A pesar de su reputación, no es una especie agresiva. Suele habitar en lugares oscuros, secos y poco transitados, y solo ataca cuando se siente atrapada o en peligro.

¿Qué provoca su mordedura?

El veneno de la araña violinista es de tipo necrótico, lo que significa que puede destruir tejido humano. En muchos casos, la mordedura puede pasar desapercibida al inicio, pero con el paso de las horas los síntomas se intensifican.

Entre los principales efectos se encuentran:

Inflamación y enrojecimiento en la zona afectada

Inflamación y enrojecimiento en la zona afectada Aparición de ampollas con forma de “diana”

Necrosis en la piel en casos más avanzados

Fiebre, náuseas y dolor general en situaciones más graves

En escenarios extremos, especialmente en personas vulnerables, el veneno puede generar complicaciones sistémicas como daño renal o anemia.

Taylor Momsen hospitalizada: qué hacer ante una picadura de araña venenosa Instagram

Sin embargo, los especialistas coinciden en que la mayoría de los casos no son mortales si se recibe atención médica a tiempo, como ocurrió con la cantante.

Presencia en México y zonas de riesgo

México es el país con mayor diversidad de arañas del género Loxosceles en el mundo. Aunque la reclusa parda como tal es más común en el norte, existen variaciones en casi todo el territorio:

Norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León): Es donde hay mayor presencia de la especie clásica Loxosceles reclusa.

Norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León): Es donde hay mayor presencia de la especie clásica Loxosceles reclusa. Centro ( CDMX , Estado de México, Puebla, Tlaxcala): Existe la Loxosceles tenochtitlan, una especie descubierta recientemente que vive principalmente en zonas urbanas dentro de casas.

Occidente y Bajío: Muy comunes en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Araña violinista Especial

Profesionalismo pese al susto

Más allá del incidente, lo que más llamó la atención fue la actitud de Taylor Momsen, quien decidió continuar con su presentación tras recibir atención médica.

El episodio no solo dejó una anécdota impactante dentro de la gira de AC/DC, sino que también evidenció el compromiso de la artista con su público.

En redes sociales, miles de fans reaccionaron con mensajes de apoyo, destacando su profesionalismo y sentido del humor ante una situación potencialmente peligrosa.

AAAT**