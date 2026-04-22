¡Crece la familia! Mariana Rodríguez y Samuel García esperan a su tercer bebé

Con un emotivo mensaje y fotografías familiares, la pareja conformada por Mariana Rodríguez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a captar la atención de miles de seguidores que celebraron la noticia de la espera de su tercer bebé.

El post tomó por sorpresa a sus seguidores. A través de sus cuentas de Instagram, Mariana Rodríguez y Samuel García compartieron una publicación cargada de emoción para revelar que un nuevo integrante llegará a su familia.

Un anuncio que emocionó a redes sociales

El anuncio estuvo acompañado de imágenes íntimas, donde aparecen sus hijas y una serie de fotografías del ultrasonido, lo que hizo aún más especial el momento para sus seguidores.

Pero fue el mensaje el que terminó de conectar con el público, por su tono reflexivo y profundamente personal:

Y de repente… cuando sueltas el control,

cuando dejas de medir tiempos,

cuando aprendes a confiar…

la vida llega y te sorprende.

Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio.

Mi oración más profunda… hecha realidad.

Gracias por escogernos.

Te amamos desde antes de conocerte.

Y sí…

la mejor sorpresa de este mundo 🤍

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y mensajes de felicitación.

Una familia que no deja de crecer

La pareja ya es conocida por compartir momentos importantes de su vida personal en redes sociales, especialmente relacionados con su familia.

Actualmente, Mariana Rodríguez y Samuel García son padres de dos niñas:

Mariel, nacida el 10 de marzo de 2023

Mariel, nacida el 10 de marzo de 2023 Isabel, quien llegó al mundo el 12 de julio de 2025

Desde sus nacimientos, ambas han sido protagonistas en las publicaciones de sus padres, quienes han documentado su crecimiento con fotografías, videos y momentos cotidianos que han generado cercanía con su audiencia.

Ahora, con la llegada de un tercer bebé, la familia se prepara para una nueva etapa que sin duda también será compartida con sus seguidores.

El impacto de su vida digital

Más allá de su rol político, Samuel García y Mariana Rodríguez han logrado posicionarse como una de las parejas más mediáticas del país.

Gran parte de su popularidad se debe a la forma en la que han integrado su vida personal con el entorno digital, mostrando tanto momentos familiares como aspectos de su día a día.

Este nuevo anuncio refuerza esa conexión con el público, ya que no solo se trata de una noticia familiar, sino de una historia que miles de personas han seguido prácticamente en tiempo real.

Bautizo de Isabel, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García: Fotos y detalles

Reacciones y mensajes de apoyo

Tras la publicación, usuarios, figuras públicas y seguidores no tardaron en reaccionar. Las redes se llenaron de mensajes positivos, destacando la emoción del anuncio y la forma en que la pareja decidió compartirlo.

Comentarios como “¡Qué hermosa noticia!” o “Una familia llena de amor” fueron constantes en la publicación, reflejando el impacto que tienen en su comunidad digital.

Bautizo de Isabel, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García: Fotos y detalles

Una nueva etapa por comenzar

La llegada de este tercer bebé marca un nuevo capítulo en la vida de Mariana Rodríguez y Samuel García. Con una familia que ha crecido rápidamente en los últimos años, el anuncio confirma que su historia continúa evolucionando tanto en lo personal como en lo público.

Mientras esperan la llegada del nuevo integrante, todo indica que seguirán compartiendo este proceso con sus seguidores, quienes han sido testigos de cada paso de su vida familiar.

AAAT*