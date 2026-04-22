¡David Bowie vuelve a los escenarios! Así es la espectacular experiencia en Londres

Recortado contra la luz del escenario en 1990, David Bowie interpreta con una potencia ensordecedora Rebel Rebel mientras un público extasiado aplaude con los brazos en alto. Retrocedamos a 1973 y la icónica estrella se encuentra en el escenario del Hammersmith Odeon de Londres cantando Rock ‘n’ Roll Suicide en su último concierto como Ziggy Stardust.

Estos son sólo algunos de los momentos fascinantes capturados en una nueva experiencia multimedia inmersiva en el Lightroom de Londres, inaugurada ayer.

El espectáculo presenta a Bowie actuando en vivo, incluyendo imágenes nunca antes vistas, junto con entrevistas poco escuchadas. Es el proyecto más reciente dedicado al cantante, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

David Bowie AFP

En el Lightroom, con su arquitectura que recuerda a una catedral, se proyectan imágenes y videos en pantallas de 11 metros de altura que cubren las cuatro paredes y el suelo. Combinado con un sistema de sonido de 360 grados, resulta ideal para transmitir la genialidad de Bowie como artista en vivo y crear la sensación de estar entre el público, según el guionista y director Mark Grimmer.

“Es un evento social. Es una multitud de gente, estás allí con otros seres humanos”, declaró Grimmer.

Para el espectáculo, Grimmer y el codirector Tom Wexler revisaron incontables horas de grabaciones del extenso archivo de Bowie. Entre los momentos más destacados de David Bowie: You’re Not Alone se encuentra la actuación del artista en el Hammersmith Odeon.

Este concierto apareció en la famosa película de D.A. Pennebaker Ziggy Stardust: The Motion Picture (1983), en la que Bowie se desvinculó del personaje de Ziggy.

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David Bowie, icono y ser humano

Otro momento destacado es la interpretación de Heroes, en el Earl’s Court de Londres en 1978, cuando Bowie “estaba en la cima de su carrera”, según Grimmer.

También se incluyen imágenes de Bowie en Live Aid en 1985 y su interpretación de Starman en el programa de éxitos de la BBC, Top of the Pops, en 1972, vestido con un extravagante mono arcoíris y botas, como es habitual en él. El video incluye numerosas declaraciones del propio Bowie.

El cantante, cuyo primer gran éxito fue Space Oddity en 1969, describe la desolación de su infancia en Londres y su búsqueda de “color, euforia” y una “salida”.

“Creo que uno de nuestros objetivos era mostrar a Bowie como ser humano, además de como icono”, afirmó Grimmer.

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Tras escuchar algunas de las muchas entrevistas que concedió, lo que surgió fue un personaje “muy humorístico y autocrítico”, añadió.

Bowie se ríe al describirse como una estrella de rock “atípica”, se compara con un “pingüino emperador” y admite una ardiente curiosidad por todo en la vida, “excepto por la música country, claro”.

Grimmer también se centra en el proceso creativo de Bowie, que lo llevó a reinventarse constantemente.

“Flotar sobre la vida”

Esencialmente una persona “tímida”, Bowie, cuyo nombre de nacimiento era David Jones, tuvo dificultades para actuar en el escenario en sus primeros años. Para superar sus inhibiciones, se sumergía en los personajes que creaba, como el andrógino rockero alienígena Ziggy Stardust, enviado a la Tierra antes de un apocalipsis.

Cuando se eliminaban todos los elementos teatrales, Bowie decía que era básicamente un escritor que se sentía atraído por los “tipos raros”, aislados y extravagantes.

“Soy escritor, a eso me dedico”, comentó.

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El espectáculo, de una hora de duración y que se extenderá al menos hasta octubre, incluye unas 40 canciones de Bowie, quien vendió al menos 100 millones de discos en todo el mundo durante su vida.

Reflexionando sobre el proceso de envejecimiento, el espectáculo concluye con él hablando de su creencia en una “forma de energía”.

“Cuando uno envejece, flota en la vida; no está del todo seguro de cuál es el rumbo que está tomando todo, lo cual no resulta incómodo”. “Me siento bastante a gusto en el caos”, añadió, concluyendo que “la vida y el universo” eran “realmente desordenados”.

Con información de AFP

bgpa