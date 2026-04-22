ULTRA México 2026 en el Estadio Banorte: fecha y detalles del festival de música electrónica

La espera terminó para los amantes de la música electrónica. Ultra México ha confirmado oficialmente su regreso al país, encendiendo la emoción de los llamados “ultranautas”, quienes han seguido de cerca cada edición del evento.

Este regreso marca un momento importante para la escena electrónica en México, que ha crecido de forma sostenida en la última década y que encuentra en ULTRA uno de sus máximos exponentes.

Fecha del ULTRA México 2026

El anuncio no solo confirma la realización del festival, sino que también adelanta que la nueva edición se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2026. La elección será en la explanada Estadio Banorte como punto clave del evento refuerza la magnitud del espectáculo que se está preparando.

ULTRA MÉXICO 2026 Ultra México

Un festival global con historia en México

El Ultra Music Festival nació en Miami en 1999 y, con el paso de los años, se ha expandido a distintas ciudades del mundo, consolidándose como uno de los festivales más importantes del género EDM.

En México, ULTRA ha tenido ediciones memorables que han reunido a miles de asistentes. Su primera llegada al país fue en 2017, seguida por una segunda edición que confirmó el interés del público mexicano por este tipo de eventos de gran escala.

Cada edición ha destacado por su producción de alto nivel, escenarios imponentes y alineaciones que incluyen a algunos de los DJs más reconocidos del planeta, convirtiendo cada jornada en una experiencia audiovisual única.

Concierto Instagram

¿Qué se espera para la edición 2026?

Aunque aún no se revela el cartel oficial, las expectativas son altas. ULTRA es conocido por reunir a figuras de talla internacional, por lo que se espera la participación de artistas top del EDM, house, techno y otros subgéneros electrónicos.

Además de la música, el festival suele ofrecer una experiencia completa: pantallas gigantes, efectos visuales, pirotecnia, luces sincronizadas y escenarios temáticos que convierten cada presentación en un espectáculo inmersivo.

El uso del Estadio Banorte como punto central anticipa una logística de gran escala, con espacios diseñados para recibir a miles de asistentes y brindar comodidad sin perder la intensidad que caracteriza a ULTRA.

Dinámicas para fans y boletos

Como parte del anuncio, los organizadores lanzaron una dinámica especial para los seguidores del festival. A través de redes sociales, se invita a los fans a seguir la cuenta oficial, interactuar en publicaciones y compartir contenido para tener la oportunidad de ganar accesos al evento.

En total, serán cinco ganadores quienes podrán asistir acompañados, lo que ha generado una rápida respuesta entre la comunidad digital.

Además, se ha habilitado un registro en el sitio oficial de ULTRA México para recibir notificaciones sobre la venta de boletos. Este paso es clave para quienes buscan asegurar su lugar, ya que en ediciones anteriores los accesos se han agotado rápidamente.

Una cita imperdible para los ultranautas

La cuenta regresiva ha comenzado. Con fechas confirmadas, dinámicas activas y el entusiasmo en aumento, todo apunta a que ULTRA México 2026 será uno de los eventos más grandes del año.

Para quienes han vivido ediciones anteriores, el regreso significa reencontrarse con una experiencia única. Para los nuevos asistentes, será la oportunidad perfecta para sumergirse en uno de los festivales más icónicos del mundo.

AAAT*