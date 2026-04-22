Mariana Echeverría desata críticas por revivir con humor caída de Emma Escalante

Mariana Echeverría volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video que retoma un momento ocurrido en el programa “Se Vale”, donde la actriz Emma Escalante sufrió una caída durante una dinámica en vivo.

El clip forma parte de una tendencia en la que usuarios publican videos con frases como: “Cuando me borran la memoria, pero significa que puedo volver a ver este video por primera vez”, lo que ha impulsado la circulación de contenido viral de años anteriores en plataformas como TikTok.

Foto: Instagram marianaecheve

Más allá del accidente en sí, el debate de ese video es la reacción que se dio en el programa en ese momento, cuando, tras la caída de la actriz, los conductores continuaron con la dinámica e incluso comenzaron a bailar mientras la producción atendía la situación.

Para algunos usuarios, aquella reacción formaba parte del estilo del programa y de la intención de mantener el ritmo del entretenimiento en vivo. Sin embargo, otros consideran que la respuesta fue poco empática ante un posible accidente que pudo haber tenido consecuencias más serias.

Foto: Facebook Mariana Echeve

La publicación de Echeverría generó comentarios críticos, entre ellos uno que señalaba: “No entiendo tu post. ¿Te estás burlando del golpe que se llevó tu compañera?”, lo que reflejó el malestar de una parte de la audiencia.

La propia Emma Escalante reaccionó al contenido y en un comentario dentro del video, etiquetó a la locutora Daniela Gálvez y escribió: “sí que horror!”, en referencia al momento revivido.

El incidente original ocurrió en 2010, cuando Emma Escalante participó como invitada en un reto que implicaba lanzarse desde una tirolesa hacia colchonetas de seguridad. El impacto fue mayor al esperado, por lo que la actriz requirió atención inmediata en el foro.

Con el paso de los años, este episodio se ha mantenido como uno de los momentos más comentados de “Se Vale”, un programa que combinaba retos físicos, entretenimiento en vivo y participación de celebridades, y que continúa generando discusión cada vez que sus clips vuelven a circular en redes sociales.

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