Familia de Celeste Rivas, “devastada” por los resultados de la autopsia

La familia de Celeste Rivas atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que se hicieran públicos los resultados de la autopsia. De acuerdo con información difundida por TMZ, sus allegados aseguran estar “devastados” tras conocer los detalles del informe forense.

A través de su abogado, la familia Rivas Hernández expresó que el contenido del reporte les ha provocado un “profundo dolor emocional”, calificando los hallazgos como “horribles y espantosos”. En medio del duelo, solicitaron respeto, comprensión y privacidad mientras intentan procesar la tragedia.

También confirmaron que los padres de la joven, Jesús y Mercedes, no estarán presentes en la próxima audiencia judicial de D4vd, programada para este jueves.

El caso había estado rodeado de hermetismo. Aunque el médico forense del condado de Los Ángeles ya había determinado desde el 9 de diciembre la causa y forma de la muerte, los resultados permanecieron bajo reserva por una orden judicial solicitada durante la investigación.

Foto: Reuters

Tras hacerse pública la información, el médico forense, Odey Ukpo, lamentó la demora y calificó como “incomprensible” que la familia haya tenido que esperar tanto tiempo para conocer lo ocurrido. Además, subrayó que la transparencia es clave tanto para la rendición de cuentas como para evitar futuras tragedias.

El informe concluye que la muerte de Celeste fue un homicidio, causado por múltiples heridas penetrantes infligidas con uno o más objetos no especificados.

Cabe recordar que las autoridades arrestaron a D4vd la semana pasada, y actualmente enfrenta cargos por el asesinato de la joven.

Foto: AFP

Se alquila vivienda donde vivía D4vd:

La propiedad en la que vivía D4vd y donde Celeste Rivas pasó tiempo antes de su muerte ha vuelto al mercado, esta vez como una exclusiva opción de renta en Hollywood Hills. La información fue dada a conocer por TMZ.

Se trata de una residencia de alto nivel que, pese a su historial reciente, está siendo promovida como un espacio de lujo y tranquilidad. De acuerdo con el reporte, la casa fue listada hace unas semanas de manera discreta y completamente amueblada, con acabados premium, piscina privada y un diseño que conecta amplios interiores con áreas exteriores.

La vivienda cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños y medio, y una superficie cercana a los 400 metros cuadrados. En el exterior, terrazas y espacios de descanso rodean la piscina, ofreciendo privacidad en una zona elevada con vista a la ciudad.

El inmueble no es ajeno a la investigación. Fue cateado por el Departamento de Policía de Los Ángeles en septiembre de 2025, cuando las autoridades cercaron la zona tras el hallazgo de un cuerpo en el vehículo del acusado. Semanas después, se observaron labores de retiro de objetos y limpieza dentro de la propiedad, en medio del avance del caso.

Según la fiscalía, Celeste Rivas habría estado en ese domicilio en abril de 2025, luego de ser presuntamente invitada por D4vd.

Actualmente, la casa se ofrece bajo un esquema reservado: las visitas son únicamente con cita previa y dirigidas a interesados que cumplan ciertos requisitos. El anuncio destaca la ubicación, cercana a restaurantes y vida nocturna, pero también establece condiciones estrictas, como la prohibición de mascotas, pago de servicios por parte del inquilino y lineamientos.

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