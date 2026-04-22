Caso D4vd: forenses de Los Ángeles revelan la causa de muerte de Celeste Rivas

La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó este miércoles que Celeste Rivas Hernández falleció a causa de múltiples heridas provocadas por uno o más objetos. El dictamen oficial establece que la manera de muerte fue homicidio.

La información permaneció bajo reserva judicial desde noviembre de 2025, luego de que las autoridades solicitaran confidencialidad para avanzar en la investigación sin interferencias mediáticas. No fue sino hasta ahora, tras una orden judicial, que los resultados pudieron hacerse públicos.

El informe forense, terminado desde diciembre del año pasado, había sido retenido durante meses, lo que generó tensiones entre agencias como el Departamento de Policía de Los Ángeles y el equipo médico forense.

El doctor Odey Ukpo, jefe forense del condado, expresó:

Después de varios meses, agradezco que esta información pueda ser publicada, no solo para el público, sino también para la familia en duelo que soporta esta pérdida. Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber lo que le ocurrió a su hija.

El hallazgo que conmocionó a Hollywood

El caso salió a la luz el 8 de septiembre de 2025, cuando trabajadores de un depósito de vehículos en Hollywood reportaron un olor inusual proveniente de un automóvil. Al inspeccionar el vehículo, encontraron restos humanos dentro del maletero delantero.

El auto, un Tesla, estaba registrado a nombre de D4vd, lo que de inmediato colocó al artista en el centro de la investigación. El vehículo había sido remolcado semanas antes tras permanecer estacionado por largo tiempo en una zona residencial cercana a Hollywood Hills.

Los restos fueron encontrados dentro de bolsas especiales, lo que añadió un elemento perturbador al caso y reforzó la hipótesis de un intento por ocultar el crimen.

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La desaparición de Celeste Rivas

Celeste había sido reportada como desaparecida en Lake Elsinore, en el condado de Riverside. Su última aparición registrada data de abril de 2024, aunque las autoridades sostienen que visitó la residencia del acusado en abril de 2025, momento a partir del cual se perdió todo rastro.

La identificación de los restos se realizó mediante análisis forenses, confirmando la identidad de la menor meses después del hallazgo.

De acuerdo con la fiscalía, la muerte habría ocurrido en la primavera de 2025, y el informe indica que la manipulación del cuerpo sucedió días después.

Hallan cadáver de menor en Tesla vinculado al cantante D4vd

Los cargos contra el cantante

El caso dio un giro clave cuando David Burke fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, abuso sexual continuo de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

El fiscal del distrito, Nathan Hochman, expuso la teoría del caso durante una conferencia:

Como lo demostrará la evidencia, el beneficio económico era que el señor Burke mantuviera una lucrativa carrera musical que Celeste estaba amenazando esa noche”

También agregó:

Presuntamente la asesinó, descuartizó su cuerpo y lo metió en dos bolsas que fueron colocadas en el maletero delantero de su auto.

Las circunstancias del caso podrían implicar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque esta última aún no ha sido confirmada por la fiscalía.

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La defensa y las dudas en la investigación

Durante su comparecencia ante el tribunal, Burke se declaró no culpable a través de su equipo legal, que sostiene su inocencia.

La evidencia real en este caso demostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte. Defenderemos vigorosamente la inocencia de David, señalaron sus abogados.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación han indicado que el artista no habría colaborado plenamente con las autoridades, lo que complica su situación legal. También se ha mencionado la posibilidad de que más de una persona estuviera involucrada en el crimen.

De estrella emergente a acusado

Antes de este escándalo, D4vd era considerado una de las promesas más destacadas de la música digital. Su ascenso comenzó en plataformas como YouTube y TikTok, donde acumuló millones de seguidores.

Su éxito lo llevó a firmar con importantes sellos discográficos y lanzar su primer álbum en 2025, justo cuando su carrera alcanzaba su punto más alto.

El hallazgo del cuerpo coincidió con una etapa clave de su trayectoria, lo que provocó un impacto mediático aún mayor.

Foto: Instagram d4vddd

Un caso que sigue abierto

La revelación de la causa de muerte marca un punto de inflexión en el caso, pero no cierra las interrogantes. La investigación continúa, mientras la opinión pública sigue de cerca cada nuevo detalle.

Para la familia de Celeste, la confirmación forense representa un paso hacia la verdad, aunque el proceso judicial apenas comienza.

El caso de D4vd no solo ha sacudido a la industria musical, sino que también ha reavivado el debate sobre la justicia, la exposición mediática y la protección de menores en entornos digitales.

AAAT*