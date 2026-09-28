Gala Montes acusa a María José y Paty Cantú de presunto plagio: esto se sabe

Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales después de realizar un fuerte señalamiento contra María José y Paty Cantú, a quienes relacionó con un presunto caso de plagio por las similitudes que, según la actriz, existen entre una canción que está por estrenar y el reciente tema de las cantantes.

Foto_ @galamontes

¿Cuál es la canción que Gala Montes acusa de ser plagio?

El señalamiento ocurre mientras Montes prepara el lanzamiento de “La hija de nadie”, proyecto musical que llegará en octubre. Uno de los temas que formará parte de esta nueva etapa es “La mala”, canción que la actriz considera que guarda semejanzas con “La mala del cuento”, colaboración de María José y Paty Cantú.

La situación llamó la atención debido a que Montes y las artistas habían tenido una relación cercana en el pasado. Durante la participación de Gala en “La Casa de los Famosos México”, tanto María José como Paty Cantú mostraron públicamente su apoyo a la actriz, e incluso Montes llegó a compartir escenario con la compositora.

Hija de María en el Auditorio Nacional Instagram

La actriz utilizó sus historias de Instagram para hablar sobre las similitudes que encontró entre ambas canciones y aseguró que ha intentado comunicarse con Paty Cantú sin obtener respuesta.

Montes también hizo referencia a una conversación relacionada con la canción “Prefiero ser su amante”, asegurando que María José no habría querido que ella interpretara dicho tema.

Al hablar directamente sobre la colaboración de las artistas, Gala declaró:

En esta ocasión le va a tocar su media hora de karate a ‘La Josa’ y a Paty Cantú. Ustedes saben que yo con Paty me llevaba muy bien, al parecer. Yo he estado hablando con Paty, he intentado hablar con ella muchas veces, no me contesta. Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’ que es el primer single de mi disco ‘La hija de nadie’. Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando ya mucho tiempo. Yo con pruebas", dijo Montes.

De esta manera, la actriz sostuvo que el tema de las cantantes tendría semejanzas con un trabajo que, de acuerdo con su versión, lleva desarrollando desde hace tiempo.

Paty Cantú

Además de hablar sobre la canción, Montes hizo otros señalamientos relacionados con su antigua relación con María José.

La actriz cuestionó el respaldo que, según ella, recibió de la cantante durante su participación en La Casa de los Famosos México y afirmó que posteriormente la intérprete habría cambiado su postura hacia ella.

Gala también aseguró que María José habría utilizado su nombre para generar simpatía entre el público y posteriormente habría realizado comentarios negativos sobre ella.

Sobre este tema, la actriz declaró:

A mí ‘La Josa’ la verdad nunca me apoyó. Yo sé que lo que ustedes vieron fue que ella fue a ‘La Casa de los Famosos’ y fue tal vez con lo que se quedaron, pero ella se aprovechó de mi nombre, después habló mal de mí porque salió ‘Tacara’ y ya no era digna de su admiración cuando fui un target para la comunidad LGBT sí, pero después de eso ya no y empezó a hablar mal de mí”, dijo la actriz.

Durante la estancia de la actriz en La Casa de los Famosos México, Cantú expresó su apoyo hacia Gala y ambas llegaron a compartir escenario. Sin embargo, ahora Montes afirma que ha intentado ponerse en contacto con la compositora sin recibir respuesta.

Por el momento, los señalamientos de la actriz corresponden a su versión sobre las similitudes entre ambas canciones. La acusación de plagio no implica por sí misma que exista una determinación oficial al respecto.

Mientras esta polémica genera comentarios en redes sociales, Gala Montes continúa con los preparativos para presentar “La hija de nadie”, su próximo proyecto musical.

El lanzamiento está previsto para octubre, mientras que “La mala” será uno de los temas vinculados con esta nueva etapa de la actriz como cantante.