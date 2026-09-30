¿De qué murió Jorge Kahwagi? Gustavo Adolfo Infante revela causa de muerte del exboxeador

La causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari fue revelada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la mañana de este miércoles 30 de septiembre del 2026, luego de que se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento del empresario, político y exboxeador mexicano.

Tras el anuncio de la muerte de Kahwagi por parte de Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer de qué murió el exboxeador, a través de su programa “Sale el Sol”, de Imagen Televisión.

Causa de muerte de Jorge Kahwagi

Murió Jorge Kahwagi. Saúl López / Cuartoscuro

Durante la transmisión en vivo de “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante informó que el político Jorge Kahwagi había fallecido a los 58 años de edad.

Tras la lamentable noticia, el periodista agregó que el exboxeador murió tras sufrir un derrame cerebral en la Ciudad de México.

Por lo anterior, Gustavo Adolfo Infante expresó sus condolencias a los familiares y amigos del político.

Desafortunadamente Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México", reveló Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué hizo Jorge Kahwagi antes de morir?

Jorge Kahwagi llevaba varios años alejado de los reflectores antes de que se diera a conocer su muerte este 30 de septiembre de 2026. A diferencia de otras etapas de su vida, en las que mantuvo una presencia constante en televisión, el deporte y la política, durante sus últimos años prácticamente no tuvo apariciones públicas.

Una de sus últimas apariciones identificables ocurrió en octubre de 2019, cuando fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y habló con algunos medios sobre el complicado episodio de salud que había enfrentado meses antes. En ese momento explicó que había padecido una peritonitis provocada por la perforación de una úlcera, además de una infección bacteriana, situación que lo llevó a estar cerca de perder la vida.

Kahwagi aseguró entonces que se encontraba recuperado, pero después de aquella aparición su presencia pública comenzó a ser cada vez menor. Su última publicación registrada en X también corresponde a 2019, cuando compartió una reflexión atribuida a Epicuro sobre la abundancia y el disfrute de lo que se tiene.

Desde entonces, el exboxeador, empresario, político y participante de “Big Brother” mantuvo un perfil mucho más discreto. Su nombre volvió a aparecer en los medios en marzo de 2026, tras la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, aunque él continuó alejado de la exposición pública.

Hasta antes de su fallecimiento, no se tenía registrada una nueva aparición pública relevante.

Trayectoria en realitys, política y boxeo

Murió Jorge Kahwagi. Jorge Valdés / Cuartoscuro

A lo largo de su trayectoria, Jorge Kahwagi logró convertirse en una figura conocida en ámbitos muy distintos, desde la política y el deporte hasta la televisión, donde su participación en “Big Brother VIP” lo acercó todavía más al público.

Nacido el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, Kahwagi era hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine. Estudió Derecho y también tuvo preparación en Administración y Contaduría. Su formación y el entorno empresarial de su familia fueron parte de los primeros pasos de una carrera que posteriormente se extendió hacia la política y el deporte.

En el terreno político, Kahwagi fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México y posteriormente se incorporó a Nueva Alianza, partido del que llegó a ser presidente nacional. También regresó a la Cámara de Diputados como integrante de la LXI Legislatura, entre 2009 y 2012. Su trayectoria política estuvo acompañada por una fuerte exposición mediática, especialmente después de que solicitara licencia como legislador para participar en un reality show.

Otra de las facetas que marcaron su vida pública fue el boxeo profesional. Kahwagi comenzó a competir profesionalmente en 2001 y construyó un récord invicto que se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su carrera deportiva. Los registros sobre el número exacto de combates varían según la fuente, aunque coinciden en que ganó sus peleas profesionales por nocaut. Su incursión en el cuadrilátero también generó cuestionamientos y polémica alrededor de algunos de sus enfrentamientos.

En televisión, Kahwagi fue participante de “Big Brother VIP” en 2004. Para ingresar al programa pidió licencia como diputado, una decisión que generó críticas porque implicaba apartarse temporalmente de sus actividades legislativas para formar parte de un reality. Su presencia en la casa lo convirtió en uno de los personajes más reconocibles de aquella edición y reforzó la imagen mediática que ya había construido entre la política y el boxeo.

La trayectoria pública de Kahwagi fue poco común, marcada por su paso por el Congreso, el boxeo profesional y la televisión.