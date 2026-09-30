Premios Ariel 2026: cuándo y a qué hora ver EN VIVO la premiación

Premios Ariel 2026 tendrán una noche dedicada a las películas, las actuaciones y el trabajo detrás de cámaras que dieron forma al cine mexicano durante el último año. Para el público, la entrega será una oportunidad de conocer cuáles producciones recibirán el reconocimiento de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Este año, la celebración también estará acompañada por un cambio de escenario y quienes quieran seguir la premiación desde casa tendrán distintas opciones para ver la gala y conocer a los ganadores.

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¿Dónde ver en vivo los Premios Ariel 2026?

Para seguir la ceremonia, habrá opciones en televisión abierta, televisión de paga y streaming, según la información confirmada por la AMACC.

Televisión Mexiquense transmitirá el evento por el Canal 34.1, mientras que TNT será la alternativa para quienes cuenten con un servicio de televisión de paga que incluya ese canal.

También se podrá ver la gala a través de HBO Max, la plataforma de streaming que forma parte de las opciones anunciadas para esta edición.

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¿A qué hora empieza la transmisión de los Premios Ariel 2026?

El próximo 3 de octubre de 2026, la cobertura arrancará a las 18:00 horas con la alfombra roja.

Una hora después, a las 19:00 horas, iniciará la ceremonia en la que se anunciarán los ganadores de las categorías de esta edición.

¿Dónde se realizará la ceremonia de los Premios Ariel 2026?

Como escenario de su edición número 68, la premiación tendrá a los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. Será la primera vez que estas instalaciones reciban la entrega de los galardones.

Detrás de la elección del recinto hay una coincidencia: tanto la AMACC como los Estudios Churubusco cumplen 80 años de existencia en 2026. La ceremonia reunirá así el reconocimiento a las películas con la celebración de ambas instituciones.

Desde la década de 1940, este complejo ha sido un espacio de producción para obras representativas del cine mexicano.

Tras celebrar tres ediciones consecutivas en Jalisco, los Ariel regresarán a la capital para esta ocasión especial.

Premios Ariel

Aunque este año la gala se realizará en la Ciudad de México, la academia mantendrá su intención de llevar las siguientes entregas a otros estados del país.

¿Qué películas destacan entre las nominadas?

Durante la transmisión se conocerán los resultados de una competencia que reconoce a la producción mexicana exhibida en 2025. Entre las películas participantes, algunas sobresalen por el número de candidaturas que acumularon.

Al frente de la lista se encuentra En el camino, dirigida por David Pablos, con 13 nominaciones en distintos rubros de la entrega.

Muy cerca aparece Aún es de noche en Caracas, de las directoras Marité Ugás y Mariana Rondón. Esta producción consiguió nueve candidaturas y participa en varias de las categorías principales.

Otro título con presencia en la competencia es El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio, que obtuvo ocho nominaciones.

¿Qué reconocimientos se entregarán durante la gala?

A lo largo de la noche se anunciarán los ganadores de 25 categorías oficiales, definidos mediante la votación del jurado de la AMACC.

El listado incluye Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Coactuación Femenina, Coactuación Masculina y Revelación Actoral. También contempla el trabajo en Fotografía, Guion Original, Guion Adaptado, Sonido, Edición y Diseño de Arte.

Foto: Cuartoscuro

Junto con los premios de competencia, habrá dos homenajes con el Ariel de Oro, la máxima distinción que concede la academia.

En esta ocasión, Rosita Arenas recibirá el reconocimiento por su trayectoria en la pantalla grande. El cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa será distinguido con el segundo Ariel de Oro de la jornada.