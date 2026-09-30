Huracán ‘Rachel’ golpea costas de Colima; playas afectadas por ‘Polo’ registran nuevos daños

El huracán ‘Rachel’, categoría 1, provocó un incremento del oleaje en la costa de Colima, por lo que autoridades determinaron el cierre preventivo de playas en Manzanillo, Tecomán y Armería, además de restringir la navegación en el Puerto de Manzanillo.

Ante las condiciones marítimas, Protección Civil mantiene recorridos de vigilancia en la zona costera y pidió a la población evitar el ingreso al mar mientras persista el oleaje elevado.

Aunque el centro del huracán permanece alejado de la costa, la circulación del sistema continúa favoreciendo lluvias, viento y oleaje elevado en Colima.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, principalmente en playas, escolleras, rompeolas, zonas rocosas y otros puntos expuestos a la fuerza del mar.

La restricción de navegación en Manzanillo también busca reducir riesgos para embarcaciones ante las condiciones marítimas generadas por el ciclón.

El Paraíso suma daños tras el paso de ‘Polo’

En la playa El Paraíso, Armería, el nuevo temporal agravó las afectaciones que había dejado el paso del ciclón ‘Polo’.

Al menos 15 ramadas habían resultado dañadas por ‘Polo’ y ahora se observan nuevas estructuras afectadas por el fuerte oleaje asociado a ‘Rachel’. En recorridos por la zona ya pueden observarse sectores completamente destruidos.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado un balance oficial actualizado sobre el número total de ramadas afectadas.

Las playas de Manzanillo se mantienen con bandera negra. Facebook

¿Qué recomienda Protección Civil?

Mientras permanezcan las condiciones de oleaje elevado, las autoridades recomiendan.

No ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas.

Mantenerse alejados de escolleras, rompeolas y zonas rocosas .

Atender las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil.

Consultar las condiciones marítimas antes de realizar actividades de pesca o navegación .

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en patios, azoteas y exteriores.

Mantener libres de basura los desagües y alcantarillas .

Evitar cruzar arroyos, cauces o zonas con corrientes durante las lluvias.

Consultar únicamente comunicados oficiales y evitar difundir información no verificada.

El pronóstico indica que Rachel continuará desplazándose mar adentro y se espera que se aleje de las costas mexicanas durante los próximos días.

Sin embargo, sus efectos indirectos todavía pueden generar lluvias, viento y oleaje elevado en la costa de Colima, por lo que las autoridades mantienen las medidas preventivas en Manzanillo, Tecomán y Armería.

La recomendación principal para residentes y visitantes es evitar las actividades en el mar hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras.