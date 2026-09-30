Muere a los 76 años Gabino Palomares, cantante, compositor y activista

Gabino Palomares, cantante, compositor y activista social, murió este miércoles a los 76 años, informó su familia a través de redes sociales.

En el comunicado, sus allegados señalaron que el fallecimiento ocurrió tras librar una difícil situación de salud durante varias semanas”. En tanto, expresaron su agradecimiento a quienes siguieron de cerca su carrera:

Infinitamente a quienes en toda su vida acompañaron su incansable andar desde la trinchera que él eligió por un mundo más justo”.

Los detalles sobre los servicios funerarios, dijeron, serán dados a conocer durante el día.

Cultura lamenta el fallecimiento de Gabino Palomares

Muere Gabino Palomares. @culturamx

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y su homóloga en la Ciudad de México, lamentaron el fallecimiento del cantautor mexicano, uno de los máximos exponentes del movimiento de la Nueva Canción Internacional y uno de los fundadores del Canto Nuevo en México.

Autor del emblemático tema “La maldición de Malinche” y de más de un centenar de canciones, su voz acompañó por más de cinco décadas las luchas sociales del país y de América Latina, dejando una huella perdurable por su compromiso, congruencia y contribución al patrimonio cultural de México”, señaló Cultura federal.

Mientras que Cultura CDMX refirió que el legado musical de Gabino Palomares y sus causas sociales, “permanecerán siempre en nuestra memoria colectiva”.

¿Quién fue Gabino Palomares?

Gabino Palomares fue un cantautor, compositor y activista mexicano que se convirtió en una de las figuras más representativas de la Nueva Canción Latinoamericana y del movimiento de Canto Nuevo en México. Nació el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato, y desde la década de 1970 construyó una trayectoria en la que la música estuvo estrechamente ligada a temas sociales, políticos y culturales.

Aunque estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su interés por la poesía y la música lo llevó a dedicarse de lleno a la composición y a la interpretación. Sus primeras presentaciones estuvieron relacionadas con espacios universitarios y, posteriormente, con peñas, sindicatos y escenarios culturales de la Ciudad de México, donde comenzó a ganar reconocimiento como una voz vinculada con las causas sociales.

Uno de los temas que marcó su carrera fue “La maldición de Malinche”, canción compuesta en 1978 que cuestiona la manera en que históricamente se ha valorado lo extranjero frente a lo mexicano. La pieza se convirtió en uno de los referentes del Canto Nuevo y fue interpretada también por artistas como Amparo Ochoa, lo que contribuyó a que su mensaje llegara a un público mucho más amplio en México y otros países de América Latina.

A lo largo de su trayectoria, Palomares compartió escenarios y mantuvo vínculos profesionales con importantes representantes de la canción latinoamericana, entre ellos Amparo Ochoa, Óscar Chávez, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chico Buarque, Pete Seeger y Daniel Viglietti. Su música también lo llevó a presentarse en distintos países de América Latina, además de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Su trabajo no se limitó a los escenarios. Palomares participó activamente en movimientos culturales y sociales y en 1982 fue elegido secretario general del Comité Internacional de la Nueva Canción, cargo que desempeñó hasta 1988. Durante más de cuatro décadas también construyó un amplio repertorio que incluyó canciones de protesta, temas relacionados con la realidad social y composiciones de amor.

Entre los reconocimientos que recibió se encuentran la Medalla al Mérito Artístico 2008 y el Premio Nacional Carlos Montemayor 2013. En 2017 publicó Cien canciones de amor y patria, una recopilación que reunió parte de su obra y permitió recorrer las distintas etapas de su carrera.

¿De qué murió Gabino Palomares?

Por ahora no se ha hecho pública la causa de la muerte del cantautor, aunque se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la causa de su partida, siendo este una de las personalidades más importantes dentro de la música nacional, marcando toda una generación de músicos con más de 50 años de carrera.