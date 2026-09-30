‘Nos atacaron… intentaron asesinar al piloto’, el aterrador VIDEO del vuelo de FlyDubai

La voz de un pasajero rompe el silencio en un video difundido en redes sociales sobre los momentos de tensión que se vivieron a bordo del vuelo FZ1073 de FlyDubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv antes de desviarse hacia Arabia Saudita.

El registro audiovisual, atribuido a pasajeros, muestra el estado de alerta dentro de la aeronave después de que, según testimonios recogidos por medios israelíes, uno de los pilotos fuera atacado con un cuchillo por su compañero.

En otro fragmento del audio se escucha una instrucción que refleja el nivel de tensión.

Estamos aquí. Nadie pasa por la puerta del piloto”.

Los pasajeros comenzaron a organizarse alrededor de la cabina. Mientras algunos vigilaban el acceso, otros intentaban documentar lo que ocurría.

Una pasajera entrevistada por el diario israelí Ynet relató la escena que encontró al abrirse la puerta de la cabina.

Escuchamos gritos en el avión. Después (los pasajeros) abrieron la puerta de la cabina y vimos sangre. Alguien apuñaló al piloto con un cuchillo pequeño”, contó.

Según su testimonio, pasajeros y miembros de la tripulación consiguieron reducir al presunto agresor.

Otro viajero, citado por The Jerusalem Post, recordó que quienes estaban sentados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina cuando el avión comenzó a descender.

Entendemos que uno de los pilotos fue apuñalado y herido de gravedad, y que perdieron el control del avión. Empezó a caer en picado. Fue aterrador”, relató.

El pasajero afirmó que el grupo consiguió sacar al agresor de la cabina y que dos pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron a recuperar el control de la aeronave. Uno de ellos habría tomado los controles.

También relató que un dentista israelí que viajaba en el avión atendió al piloto herido.

Un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita

El avión terminó aterrizando en Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de emergencia.

FlyDubai confirmó que el vuelo FZ1073 “experimentó un incidente” durante su trayecto y que la aeronave “aterrizó de forma segura en el Aeropuerto de Tabuk”.

La aerolínea informó que todos los pasajeros estaban a salvo y que trabajaba con las autoridades para atender la situación. También anunció el envío de otra aeronave desde Dubái para trasladarlos de regreso a Israel.

Los dos pilotos fueron reportados como heridos y trasladados a un hospital.

Las versiones aún no coinciden

Mientras el video y los testimonios circulan ampliamente, la identidad de los pilotos y el motivo de la agresión no habían sido confirmados oficialmente.

Distintos medios israelíes difundieron versiones diferentes sobre la nacionalidad de los pilotos. Algunos reportaron que eran omaní y emiratí; otros señalaron que uno sería ruso y el otro ucraniano.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que seguía de cerca lo ocurrido, mientras el Ejército israelí señaló que estaba verificando la información.

De acuerdo con reportes de Kan y Channel 12, incluso se movilizaron aviones de combate ante el temor inicial de que pudiera tratarse de un posible secuestro.