Gala Montes defiende a Aleks Syntek tras las críticas que ha recibido

Gala Montes decidió intervenir en la conversación que rodea a Aleks Syntek después de varios días de críticas contra el cantante. La actriz grabó un mensaje dirigido a su colega y dejó clara su postura ante lo que ha ocurrido alrededor de él.

Gala Montes defiende a Aleks Syntek y le manda un mensaje

A través de un video difundido en redes sociales, Gala Montes salió en defensa de Aleks Syntek y aseguró que comprende al intérprete, quien ha enfrentado cuestionamientos por sus declaraciones y por varios momentos de su reciente presentación en Ciudad de México.

“Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo”, expresó Montes frente a la cámara.

La actriz también recurrió al humor para referirse a la cantidad de comentarios que ha provocado el cantante durante los últimos días.

“Alex, te entiendo. Estoy hasta celosa de ti”, agregó.

Con ello hizo referencia a la atención que Syntek ha recibido en redes, mientras ella también ha estado bajo el escrutinio público durante las últimas semanas.

Sin embargo, Gala Montes no se limitó a bromear. La actriz pidió al intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” que no abandone México y aseguró que todavía cuenta con personas que lo apoyan dentro del país.

Su mensaje llegó después de que Syntek hablara públicamente sobre la posibilidad de irse a Inglaterra, una decisión que relacionó con las críticas que ha enfrentado desde su concierto del pasado 15 de septiembre.

Montes no entró a debatir las opiniones del cantante sobre el reguetón ni justificó cada uno de los momentos que generaron críticas.

Gala Montes defendió a Aleks Syntek ante las críticas y le pidió que no se fuera de México. IG galamontes

¿Por qué Gala Montes salió en defensa de Aleks Syntek?

El mensaje de Gala Montes a Aleks Syntek apareció después de una semana complicada para el cantante. El músico encabezó parte de las celebraciones del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México el 15 de septiembre.

Durante el espectáculo, Syntek interrumpió en distintas ocasiones su repertorio para dirigirse al público. También volvió a expresar su postura sobre el reguetón, habló sobre la industria musical y respondió a algunos asistentes que solicitaron canciones de otros intérpretes.

Entre las peticiones estuvieron temas de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, algo que provocó una respuesta del cantante. Parte de esos intercambios comenzó a circular en redes sociales y algunos asistentes cuestionaron que dedicara demasiado tiempo a hablar durante la presentación.

A partir de esos videos también surgieron comentarios de usuarios que especularon sobre la salud mental de Aleks Syntek. Esas publicaciones no constituyen un diagnóstico médico y el propio cantante posteriormente pidió a sus seguidores que no se preocuparan por él.

Syntek continuó pronunciándose después del concierto. En una de sus publicaciones aseguró que las críticas pasarían y que recuperaría la calma, mientras en otro mensaje adelantó que alejarse del país representaba para él una forma de buscar tranquilidad.

Más tarde realizó una transmisión en vivo en la que habló de forma directa sobre sus planes. El músico aseguró que contemplaba viajar a Inglaterra y señaló que se sentía apreciado por personas con las que mantiene vínculos en aquel país.

Gala Montes expresó su apoyo a Aleks Syntek y aseguró que entiende al cantante ante las críticas. IG galamontes / IG syntekoficial

Gala Montes asegura que entiende a Aleks Syntek

La frase de Gala Montes sobre Aleks Syntek también llamó la atención porque la actriz ha vivido semanas de intensa exposición pública.

A principios de septiembre tuvo una breve participación en La Casa de los Famosos México, programa que abandonó por decisión propia apenas dos días después de ingresar.

Después de su salida comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos que la llevaron a abandonar el reality. Montes reapareció posteriormente en redes y aseguró que se encontraba bien y que necesitaba descansar, sin confirmar las especulaciones que surgieron alrededor de su decisión.