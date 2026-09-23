Gala Montes se somete a tratamiento en el rostro y muestra su antes y después

La actriz Gala Montes se sometió a un tratamiento en el rostro, de acuerdo con un video publicado por la clínica Ecologica Medial Spa.

La exparticipante de La Casa de los Famosos continúa en Estados Unidos, lugar desde donde también ha protagonizado varias polémicas. La más reciente, fue su respuesta a Dani Flow, quien hace unos días fue cuestionado sobre la actitud de Gala y se limitó a decir que no la conocía personalmente, pero que no le gustaba su música. Ante ello, Montes contestó este miércoles 23 de septiembre calificándolo de “ignorante” e “idiota”.

Mientras la controversia no se aleja de la actriz y, de hecho, continúan los conflictos con su madre, Crista Montes, y su hermana Beba, la actriz apareció en el video de la clínica de tratamientos estéticos.

Gala Montes se somete a tratamiento en el rostro

Gala Montes se somete a tratamiento en el rostro. @ecologicamedspa

El video del tratamiento de Gala Montes en el rostro fue publicado en la cuenta de Instagram de la clínica, misma que etiquetó a la famosa.

De acuerdo con lo dado a conocer, la también cantante se realizó un procedimiento de belleza en esa clínica en donde acuden famosas como Bárbara de Regil y la modelo Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán.

La clínica compartió el video señalando que Gala se había sometido a un tratamiento llamado XERF, el cual se conoce por no ser invasivo.

Gala Montes se somete a tratamiento en el rostro. @ecologicamedspa

En Gala se ocupó para mejorar el aspecto de las ojeras, levantar mejillas y papada, marcar el ángulo mandibular y rejuvenecer la piel del cuello.

En el video además se compartió el antes y después de Gala Montes, que, por supuesto llamó la atención de los seguidores de la actriz, quienes en los últimos meses han externado su preocupación por la actitud de la famosa, especialmente, después de su paso por La Casa de los Famosos México 2026 en donde duró tan solo dos días y luego abandonó el proyecto.

Cambios físicos de Gala Montes

El procedimiento al que se sometió Gala Montes toma cierta relevancia debido a los notables cambios que ha tenido la actriz con el paso del tiempo. Muchos han comparado cómo se veía en la segunda temporada de La Casa de los Famosos en 2024 y la apariencia que dejó ver en el reality que está en curso, del cual salió de forma repentina.

Los principales cambios que se han visto en Gala son en el rostro. Actualmente tiene muy poca ceja y marcas evidentes de acné.

Gala Montes se somete a tratamiento en el rostro. @galamontes

Sobre el tratamiento estético XERF se sabe que es no invasivo y que utiliza tecnología de radiofrecuencia monopolar multifrecuencia para mejorar la firmeza y apariencia de la piel. El equipo trabaja con dos frecuencias que permiten dirigir la energía a distintas profundidades del tejido, generando un calentamiento controlado que busca estimular el colágeno y favorecer la reafirmación de la piel.

Este procedimiento se utiliza principalmente para combatir la flacidez del rostro, cuello y escote, además de mejorar la definición del contorno facial, la papada, las líneas finas y la pérdida de elasticidad. Una de sus características es que no utiliza agujas y, de acuerdo con el fabricante, cuenta con un sistema de enfriamiento que ayuda a proteger la superficie de la piel durante la aplicación.

Los resultados pueden comenzar a apreciarse después del procedimiento y continuar desarrollándose durante las semanas siguientes debido al proceso de producción y remodelación del colágeno. El número de sesiones depende de las necesidades de cada persona y debe ser determinado por un profesional capacitado, ya que XERF está pensado para mejorar la firmeza de la piel, pero no sustituye los resultados de una cirugía como un lifting.

¿Cuándo sale “La hija de nadie”?

Gala Montes se somete a tratamiento en el rostro. @galamontes

Gala Montes prepara el lanzamiento de “La hija de nadie”, su nuevo álbum de estudio, con el que busca mostrar una faceta más personal como cantante y convertir algunas de sus experiencias de vida en canciones. El material surgió, en parte, de situaciones familiares que la artista ha enfrentado y que decidió transformar en música como una forma de expresar su propia historia. El disco llegará oficialmente el 23 de octubre de 2026.

Musicalmente, el álbum tendrá una propuesta experimental que combina sonidos de la música mexicana con otros géneros. Gala ha adelantado que incluirá ranchero, huapangos, boleros, pasodoble, flamenco y elementos electrónicos, además de varias colaboraciones. La cantante explicó que quiso crear un material que representara tanto sus raíces mexicanas como otros aspectos de su personalidad.

El primer adelanto de “La hija de nadie” fue “La Mala”, canción que se estrenó el 4 de agosto de 2026, coincidiendo con el cumpleaños número 26 de Gala. El tema aborda algunas de las etiquetas que, según la propia artista, le han impuesto públicamente. El álbum también contempla colaboraciones y Gala ha expresado su interés en trabajar con Kenia Os, aunque esta última colaboración todavía no está confirmada.